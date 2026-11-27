El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Cencosud y Walmart Chile a indemnizar a los consumidores afectados por la colusión en el mercado del pollo fresco.

Según informó Emol, Cencosud deberá desembolsar cerca de $34 mil millones, mientras que Walmart tendrá que pagar alrededor de $33 mil millones.

SMU, la tercera cadena involucrada, alcanzó previamente una conciliación con los demandantes.

El tribunal descartó compensar el daño moral por falta de acreditación y rechazó incrementar las indemnizaciones por concepto de agravantes.

El mecanismo de compensación

Las empresas deberán designar a un tercero encargado de gestionar los pagos, informar a los consumidores y facilitar el cobro, una vez que la sentencia quede firme.

La resolución contó con el voto disidente del ministro Ignacio Parot Morales, quien consideró que no se acreditó el daño.

La conducta anticompetitiva fue sancionada en febrero de 2019 mediante un fallo que la Corte Suprema ratificó en abril de 2020.