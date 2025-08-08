Artículos destacados 08082025

Con quién y para qué

La política progresista está obligada a construir acuerdos para lograr sus objetivos. Pero tiene el deber de saber y definir con quién y para qué se concretan las alianzas políticas. Todo indica que la Democracia Cristiana tomó su decisión teniendo en cuenta el con quién, aunque está pendiente clarificar el para qué.

Jara quiere romper su techo electoral

El domicilio político de la abanderada oficialista ha sido materia de debate en los últimos días, luego de las declaraciones del integrante del equipo económico, Luis Eduardo Escobar, quien afirmó que Jeannette Jara era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales.

El segundo aire de Matthei

Evelyn Matthei presentó una narrativa más épica y emocional de su campaña, orientada a refutar al líder de la derecha ultraconservadora (Kast) y a diferenciar al bloque de centroderecha como un sector partidario de acuerdos, cooperación y valores democráticos. Usó ejemplos de la OCDE y la CDU de Alemania.

“Nos estamos subiendo a la ola de la IA”

El CEO de Talana revela cómo la firma de software de recursos humanos se prepara para escalar en la región, de la mano del grupo europeo Visma, que adquirió el 100%. El foco: mantener la cultura, crecer con Inteligencia Artificial y consolidar a Chile como hub de tecnología. Ignacio Spiniak fue el invitado a un nuevo capítulo de La Mesa.

Mafias albanesa y balcánica en Chile

La presencia de criminales de orígenes balcánicos o de Europa del Este es pretérita y el principal ejemplo de ello es lo relativo al buque MSC Gayanne, a bordo del cual –como ha informado El Mostrador– se encontraron 18 toneladas de cocaína en el puerto de Filadelfia, luego de haber zarpado desde Coronel, en Chile. Hay decomisos de casi tonelada y media de drogas pertenecientes a un rumano.

Claro Arena: pasiones y alarmas vecinales

Con un costo de 50 millones de dólares, el nuevo recinto del Club Deportivo Universidad Católica promete revolucionar el espectáculo deportivo. Pero no todo brilla: pese a los planes de mitigación, el ruido, el tráfico y la tensión con vecinos siguen marcando el pulso de su estreno.