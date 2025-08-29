Artículos destacados 29082025

Recorte republicano

El programa presidencial del republicano José Antonio Kast para 2025, en las áreas de seguridad y políticas sobre la mujer, presentan un diseño con cambios de énfasis significativos y que apuntan a evitar elementos polémicos del pormenorizado y extenso texto presentado durante su candidatura de 2021. Kast versus Kast.

Jara llama a los bomberos

Los polémicos dichos del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tienen al oficialismo en llamas. Sus críticas del domingo a la gestión del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, subieron la temperatura al interior del comando de Jeannette Jara y, de paso, incomodaron una vez más a la candidata oficialista en medio de su gira nacional.

Consulta indígena

La consulta indígena lanzada el 13 de agosto por el Gobierno, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, avanza en un campo político minado. El proceso enfrenta el rechazo de comunidades mapuche; bloqueos y manifestaciones; y presión interna desde sectores del oficialismo que exigen su suspensión.

¿Qué pasó con Hermosilla y ProCultura?

La fragmentación de causas judiciales en múltiples aristas, repartidas en distintas regiones del país, ha sido leída como una señal controvertida. Algunos abogados apuntan que es un mecanismo natural cuando la causa crece exponencialmente y otros afirman que sería una estrategia dilatoria que busca sepultar las investigaciones. La suspicacia nace –todos concuerdan en ello– por fallos que terminaron en cuestionadas clases de ética, como ocurrió en el caso Penta.

Piñera en jaque

Intrigas palaciegas, crisis internas y decisiones que marcaron la historia reciente de Chile son parte del relato que Paula Catena y Gloria Faúndez reconstruyen en “Piñera en jaque: bitácora íntima de un Gobierno bajo presión”. El libro desmenuza los años más convulsos de la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

La IA y las desigualdades

El fundador de Skillnest –la academia tecnológica más grande de Latinoamérica– advirtió que estamos frente a un salto tan grande como la llegada de Internet y tiene una idea clara: “No es la IA la que te va a reemplazar, es una persona que sepa usarla”. Esto y más, en un nuevo capítulo de La Mesa.

Archivos del terror

La exjueza de menores de San Fernando Ivonne Gutiérrez, cuya extradición está siendo solicitada a Israel por parte de Chile, acusada de la sustracción de niños en los años 80, argumentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de su abogado, que los hechos que le imputó el ministro en visita Alejandro Aguilar no existieron y que ella no escapó de Chile en 1983.

Compromiso democrático en tiempos convulsos

Es menester reafirmar los principios democráticos frente a las amenazas autoritarias de variado tipo e intensidad. Este es un tema editorial.