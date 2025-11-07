Artículos destacados 07112025

La trama criminal de Vivanco en la querella de capítulos en su contra

La acción, interpuesta por la Fiscalía Regional de Los Lagos expone una serie de antecedentes respecto a la participación de la exministra de la Corte Suprema y el particular rol de su conviviente Gonzalo Migueles, junto a los abogados del consorcio Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Claudio Pizarro te cuenta los pormenores.

El “singular” interés de Vivanco en los juicios Codelco – CBM

Ángela Vivanco no solo “prestó” su casa para redactar recursos judiciales a favor del consorcio Belaz Movitec (CBM), tal como ha demostrado la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa, sino que también supervisó personalmente el avance del proceso judicial a través de llamadas, correos electrónicos y viajes a la ciudad de Copiapó, donde se desarrolló inicialmente el litigio con Codelco.

“Cinco lingotes de oro de un kilo cada uno”

El abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera, miembro del estudio de abogados que representó a la chilena-bielorrusa Belaz Movitec SpA, pidió fotos de lingotes de oro a Harold Pizarro Iturrieta, dueño de la casa de cambios “Suiza” y parte clave en el esquema del lavado de dinero que, según acusa fiscalía, fue pagado a Vivanco como parte de sus fallos favorables a CBM.

“Si tienes dinero, vas a poder tener fallos a tu favor”

La exfiscal y abogada penalista Marisa Navarreta desmenuzó los últimos hitos en el caso Muñeca Bielorrusa. “Siempre pensamos en el crimen organizado como narcotráfico, pero si esto no lo es, entonces estamos ignorando lo que realmente afecta los bienes jurídicos del país”, advirtió en Al Pan Pan.

Derechas superarían al oficialismo en 4 de los 7 distritos considerados más relevantes

“La votación de lo proyectado en los distritos de la Región Metropolitana arroja que la derecha sacaría más del 50% de los de los cupos disponibles. El total de cupos son 47 y la derecha sacaría 25 de esos”, prevé Aldo Cassinelli. En tanto, el oficialismo bajaría en 15% de sus escaños.

El plan de Jara pensando en diciembre: abrazar a la ex Concertación y elevar el tono

La cena de camaradería de este miércoles entre la exministra del Trabajo y parte de la ex Concertación (entre ellos, la exministra Carolina Tohá, Sergio Bitar y Víctor Barrueto) forma parte de la estrategia en su comando, pensando en los votos que necesitan para imponerse frente al candidato de derecha que pase al balotaje.

Presupuesto 2026 se transforma en polvorín político

Con el Presupuesto 2026 atrapado por el clima electoral, Gobierno y oposición reanudaron negociaciones en Teatinos 120. La derecha exige recortes, nueva proyección fiscal y –en sintonía con la propia candidata oficialista– reponer la “glosa republicana”. Todas las miradas apuntan al ministro Grau.