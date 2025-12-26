Artículos destacados 26122026

Nuevo gobierno bajo mirada internacional

Apenas días después de su triunfo en segunda vuelta, José Antonio Kast ya enfrenta su primer dilema de peso internacional. No es una reforma, no es seguridad ni economía: es Michelle Bachelet. La eventual candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU se transformó, en cosa de días, en el primer test de liderazgo. Esta es la prueba de fuego del Presidente electo.

Expectativas, realidades y límites de un cambio

El nuevo mandatario enfrentará un Congreso que se encuentra fragmentado –aunque con mayoría relativa–, sumado a un electorado con altas expectativas. Su primer año de gobierno –luna de miel legislativa– será decisivo para avanzar en acuerdos que le permitan mostrar resultados que satisfagan a su electorado base. De Boric a Kast.

300 mil toneladas de litio

La toma de razón de Contraloría al acuerdo entre Codelco, SQM y Corfo despejó el camino para la nueva etapa del litio en el salar de Atacama, habilitando la continuidad productiva, el ingreso de la estatal y un rediseño de los ingresos al Estado. Tras el visto bueno, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, defendió el proceso y su alineación con la Estrategia Nacional del Litio. Lee la entrevista completa aquí.

Centro Espacial Nacional

Este lunes se inauguró el Centro Espacial Nacional (CEN) en la Base Aérea Los Cerrillos, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric junto a otras autoridades. Este centro permitirá potenciar la economía, la defensa y poner laboratorios al servicio de la investigación y los nuevos talentos. Conversamos con el ministro de Ciecia, Aldo Valle.

Vergüenza nacional

La explotación sexual infantil creció un 73% en dos años en Chile y más de la mitad de las víctimas sufrió abusos mientras estaba bajo resguardo estatal, con agresores jóvenes y casos que ya se detectan en hoteles, en un contexto sin prevención efectiva en turismo y transporte. Para saber cómo se expande este delito, revisa el nuevo capítulo de Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar.