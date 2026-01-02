Artículos destacados 02012026

La estrategia Kaiser

La ofensiva política que Johannes Kaiser desplegó en la llamada “Moneda chica” marcó un giro táctico claro: estableció “líneas rojas”, abrió canales de cooperación con el futuro gobierno de José Antonio Kast y entró de lleno en la negociación de posiciones. Lee aquí los detalles del entendimiento político.

¿Quién es Cristián Valenzuela?

Calificado por Gloria Naveillán como el “Rasputín” del Presidente electo, Cristián Valenzuela —hijo de un militar formado en la Escuela de las Américas— inició su trayectoria política en la campaña de Joaquín Lavín, se consolidó luego en la Fundación Jaime Guzmán y terminó estrechando su vínculo con José Antonio Kast en el Congreso. Lee aquí el perfil del principal asesor del mandatario electo.

La futura oposición

Para el próximo 17 de enero está agendado el denominado “cónclave oficialista”, encuentro que reunirá a los partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, con el propósito de compartir diagnósticos tras la derrota presidencial y definir el perfil que asumirá el bloque como oposición a partir de marzo de 2026. Lee aquí los ejes que marcarán la redefinición del oficialismo.

Desorden financiero en Capredena

La Contraloría detectó irregularidades financieras en 73 organismos públicos entre 2020 y 2024, con observaciones que alcanzan los $15,9 billones. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional encabezó el listado con el mayor descuadre, situación que llevó al ente fiscalizador a abstenerse de emitir opinión por falta de respaldo contable. Lee aquí el detalle de los organismos observados por Contraloría.

Chile normalizó la electromovilidad, pero…

Tamara Berríos, country manager de BYD Chile, dice que el salto en buses abrió el camino para autos eléctricos, pero falta política pública para que el mercado escale. La ingeniera apunta a la burocracia y al timing que mató el proyecto de valor agregado del litio. ¿Perdimos la oportunidad? Revive un nuevo capítulo de La Mesa.