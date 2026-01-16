Artículos destacados 16012026

Festival de conflictos de interés

Si se concreta lo que se viene orquestando, el gobierno de José Antonio Kast reflejará un claro desembarco de la élite empresarial en decisiones clave. Con figuras vinculadas a grandes conglomerados, su llegada genera alarma por el poder del sector privado en la esfera pública, sin mediación alguna. Revisa aquí cómo avanza el armado del gabinete.

¿Exclusión del mundo político?

Efectivamente, todas las miradas están puestas en el próximo gabinete. Libertarios, Chile Vamos y el propio Partido Republicano han manifestado su malestar con el diseño ministerial, no solo por la ausencia de definiciones en varias carteras, sino también por el escaso peso de los partidos en la toma de decisiones y el marcado protagonismo del círculo de confianza del Mandatario electo. Lee aquí sobre la tensión de los futuros partidos oficialistas.

Máximo Pacheco y la decisión de no licitar el litio

El presidente de Codelco afirmó que el acuerdo con SQM “es un contrato de país” y posiciona a Chile en un rol protagónico en los dos minerales clave para la transición energética. La clave, explicó, estuvo en el factor tiempo: tras evaluar las distintas alternativas, concluyó que una licitación abría demasiadas incertidumbres. Las razones y el detalle del debate, en un nuevo capítulo de La Mesa.

Caída de Maduro puede ser “multiplicador” del crimen

El experto en crimen organizado Pablo Zeballos señala que existen varios peligros latentes tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Uno de ellos es el tráfico por todo el continente de las armas que están en poder de los colectivos. Otro es la fragmentación de los grupos criminales en subgrupos más pequeños. Lee aquí el análisis completo.

La señal más dura de 2024

Por primera vez en la historia de Chile, en 2024 hubo más niños que entraron al sistema de cuidados del Estado que aquellos que nacieron: 156.759 versus 135.529. En otras palabras, Mejor Niñez recibió un promedio de 429 ingresos al día, mientras 371 niños nacían en el mismo periodo. Lee aquí los datos y el análisis en detalle.

Patrimonio paleontológico

A días del anuncio de la primera carrera de paleontología en Chile, el país recibe a uno de los mayores referentes mundiales del área en el marco del Congreso Futuro. Se trata del científico argentino Luis M. Chiappe, doctor en Ciencias Biológicas y actual responsable de los programas de investigación del Natural History Museum de Los Ángeles, quien destaca el alto valor del patrimonio paleontológico chileno. Lee aquí las definiciones clave del experto.