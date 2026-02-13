Artículos destacados 13022026

Oposición a Kast: quiénes están en la foto

La futura oposición a José Antonio Kast congrega a figuras de distintos sectores de la centroizquierda y la izquierda, desde diputados y exministros hasta líderes sociales que apuestan a articular estrategias de unidad, según describe este artículo.

La pelea interna del PC por liderar la oposición

En el Partido Comunista se libra una disputa por el liderazgo y la política de alianzas, con miradas contrarias sobre cómo posicionarse frente al gobierno y los demás actores del bloque progresista, como detalla este análisis.

Ajuste de cuentas en el PC con influencia cubana

Sectores ortodoxos del Partido Comunista iniciaron cuestionamientos abiertos contra corrientes críticas de Cuba y cercanas al presidente Boric, tensionando las líneas internas del partido en torno a su identidad y dirección política, según expone esta nota.

“El libro naranja”: la sombra de Guzmán en Kast

La investigación revisa cómo el ideario y las redes políticas ligadas a Jaime Guzmán siguen presentes en las nominaciones y decisiones políticas de José Antonio Kast, trazando un hilo histórico que influye en su gabinete y cercanos asesores, según esta investigación.

Desazón en el Ejército por Bustos en FF.AA.

El fallido nombramiento de Óscar Bustos en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas generó inquietud y descontento en sectores castrenses, que cuestionan el proceso y la idoneidad de la designación, según relata este artículo.

Nuevo peritaje por demencia a agentes de la DINA

Un fallo judicial ordenó realizar un nuevo peritaje sobre informes de demencia presentados por agentes de la DINA, después de que se cuestionara el bajo estándar de prueba de estudios anteriores en causas por violaciones a los derechos humanos, como detalla esta nota.