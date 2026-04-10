Artículos destacados 10042026

¿Qué pasa con el plan económico?

En La Moneda decidieron posponer por una semana el ingreso al Congreso del esperado proyecto de “Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica” que impulsa el ministro Jorge Quiroz. ¿Las razones? una intensa presión oficialista y fuego amigo de RN y libertarios.

La vocera está aprendiendo

A casi un mes de iniciado el Gobierno, en Palacio ya hay una evaluación que comienza a instalarse entre diputados oficialistas, asesores y el círculo más cercano a Kast: Mara Sedini todavía no termina de asumir el peso político de una secretaría de Estado.

Poduje y Nueva Alameda

La decisión del Ministerio de Vivienda de retirar financiamiento para parte del proyecto Nueva Alameda-Providencia generó una fuerte reacción desde el mundo académico y urbanístico, que advierte: el riesgo de interrumpir una iniciativa que lleva más de una década de desarrollo.

Rectores en alerta

Autoridades universitarias han reaccionado con cautela a lo que, hasta ahora, han sido solo anuncios generales sobre cómo los eventuales recortes impactarían el funcionamiento de los planteles. Sin embargo, emiten una alerta: el alto nivel de riesgo en la salud financiera de las casas de estudios.

Carlos Ingham y el hambre que no queremos ver

El fundador de Red de Alimentos y socio de Linzor Capital dice que el país convive con una carencia masiva pero silenciosa y que se ve en la calle. El empresario afirma que no hay cultura solidaria y revela los obstáculos que han tenido que superar en estos 15 años. Esto y más en un nuevo capítulo de La Mesa.

Trump repite libreto de presión extrema

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de decretar un alto el fuego de dos semanas con Irán, tras semanas de amenazas de ataques masivos, ha vuelto a instalar en Washington un patrón conocido: la estrategia de presión máxima seguida de una pausa táctica para negociar.