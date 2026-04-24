Artículos destacados 24042026

Alvarado-García contra Quiroz

El primer mes del gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por crecientes roces en el corazón de La Moneda, enfrentando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la dupla Interior-Segpres, compuesta por Claudio Alvarado y José García Ruminot, que asumió la conducción de la agenda legislativa para “hacer aterrizar” a Hacienda en la realidad del Congreso. Revisa el detalle del choque interno.

¿Al ritmo de Parisi?

Lo que fue presentado como un triunfo político, esta semana mostró sus primeras grietas. A menos de 24 horas del anuncio del acuerdo entre La Moneda y el Partido de la Gente para destrabar la ley miscelánea, el propio Franco Parisi salió a poner paños fríos… y a encender la alarma. “Todo tipo de acuerdos se pueden caer a última hora”. Lee cómo se tensiona el pacto con el PDG.

“Después viene la discusión de verdad”

El exministro Jorge Burgos no cree que el proyecto estrella de José Antonio Kast vaya a naufragar de entrada. Al revés. Dice que el Gobierno debiera sortear “con cierta holgura” la idea de legislar. Pero pone inmediatamente el foco donde, a su juicio, está el verdadero problema: cómo se financian estos US$ 4.000 millones que cuesta el proyecto. Mira el análisis completo en un nuevo capítulo de La Mesa.

El nuevo mapa de poder de la Iglesia Católica

Tres obispos aparecen como los nombres más influyentes dentro de una organización que aún no logra levantarse por completo, debido a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Víctimas no creen que haya un cambio real y profundo en este tema. Conoce quiénes concentran hoy la influencia.

Transición energética: la pregunta es cómo continuarla

Florencia Ortúzar, la directora de AIDA aborda el escenario que abre la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que parte hoy en Santa Marta, y plantea que en Chile el desafío es profundizar la transición energética con criterios de justicia, participación y desarrollo territorial. Lee la entrevista completa sobre el desafío energético.