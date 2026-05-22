Artículos destacados 22052026

Kast sacrifica a Sedini

La salida de Mara Sedini confirma el primer gran remezón político del Gobierno de José Antonio Kast antes de cumplir tres meses. Claudio Alvarado entra a las trincheras de la vocería en medio del desgaste oficialista y su llegada además marca un rayado de cancha al poder de Cristián Valenzuela. Lee la historia completa aquí.

La primera tarea de Seguridad

La quitada de piso que hizo el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido, al posteo de la ahora exministra Steinert, donde esta daba a entender que habían participado del operativo realizado en Temucuicui, fue el golpe final a la cuestionada gestión de la expersecutora de Iquique. Todos los detalles aquí.

La batalla del Senado

El campo de batalla final de la Ley Miscelánea, tras su paso por la Cámara, está en las negociaciones del Senado. Figuras clave como el senador Calisto y legisladores de RN definirán cuántos artículos de la megarreforma ven la luz, con o sin indicaciones, en el examen de comisiones y la Sala. La trama completa, en este link.

Transformando empresas y sociedad

La gerenta general de Fundación Generación Empresarial, Francisca Martin, abordó el rol de las empresas en un momento de desconfianza institucional. El Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de la fundación mide la percepción de más de 41 mil trabajadores en 159 empresas. Esto y más en un nuevo capítulo de La Mesa.

Perpetuar la Ley Longueira

El arribo de Antonella León –exasesora del diputado Sergio Bobadilla y de la Fundación Jaime Guzmán– a la Subsecretaría de Pesca desató críticas del sector artesanal, quienes denuncian la captura del organismo por la industria pesquera. Las claves del conflicto, aquí.

Arremeten contra subsecretario de DDHH

Exmiembros de la Comisión Verdad y Niñez declararon durante varias jornadas en el Congreso, donde denunciaron el quiebre de las condiciones para el funcionamiento de la instancia. Los profesionales afirmaron que el Ejecutivo desmanteló y vulneró la autonomía de la comisión asesora. Revisa el detalle completo de la investigación.