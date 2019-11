Incendian y saquean locales del Mall Arauco Quilicura tras denuncias de torturas en el lugar

Un nuevo centro comercial se vio afectado en medio del estallido social que atraviesa el país. Esta vez, el Mall Arauco Quilicura fue atacado por manifestantes, quienes saquearon e incendiaron algunos de los locales. Esto se da luego de denuncias de tortura por parte de la PDI, las que habrían ejercido en dicho lugar.

Hoy, a través de las redes sociales, se difundieron dos testimonios de personas que aseguran haber sido torturadas en un centro clandestino del Mall.

Una de las supuestas víctimas, Santiago Aguilera, reveló que, a eso de las 22 horas del martes, fue detenido y trasladado a un calabozo del patio de comidas del centro comercial por funcionarios de la PDI.

"Mi primera impresión fue la violencia desmedida ejercida hacia mi por parte de los funcionarios policiales en el momento de mi detención ya que hacían preguntas en un procedimiento irregular con el contexto de “¿lo mató a este mi teniente? Un escopetazo no le viene mal a esta lacra”, para luego estar encerrado en un calabozo de 2×3 aprox y con sus murallas todas ensangrentadas", relató.

Aguilera describió que nueve personas se encontraban detenidas en el lugar, "hacinados" y "sin oxigeno". Además detalló que, al momento de ser agredidos, "los hacían gritar alabanzas a los detectives".

Por su parte, el otro implicado, Claudio Torres, aseguró que "a mí me pegaron palos en la espalda. Me rompieron la cabeza, me dejaron todo sangrando. Mire el hueso también lo tengo malo“.

También, vía Twiiter, se denunció que en la esquina del Mall se habrían instalado parlantes para ocultar los gritos de las víctimas.

A la luz de los antecedentes, el alcalde de la comuna, Juan Carrasco, le solicitó a Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de Niñez que se investiguen las acusaciones.

"Desde el primer minuto como edil de la comuna, he reprochado absolutamente la delincuencia y los saqueos. Sin embargo, tampoco podemos avalar que se realicen agresiones y aprensiones ilegítimas para hacer uso de la fuerza torturando", señalaron desde el municipio.

Respecto a los dos casos mencionados en redes sociales, informaron que "ambas personas fueron atendidas en el Servicio de Urgencia de la comuna, con diversas lesiones, y personal municipal fue quien realizó la denuncia formal a Carabineros para que los casos sean investigados".



Crédito vía Twitter: @AlexisRev0