Diputada Joanna Pérez pidió al Gobierno que “recapacite y no obstaculice aprobación del voto obligatorio”

La diputada DC y presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, pidió hoy a La Moneda “que recapacite y no obstaculice el trámite y la aprobación del proyecto que restablece el el voto obligatorio en elecciones y plebiscitos”.

La parlamentaria agregó que “teníamos el apoyo inicial a este proyecto, además del respaldo de la oposición, de Evópoli y RN, pero por gestiones del ministro (Felipe Ward) han disminuido esos apoyos”.

“Debemos legislar sin calculadora en mano, no pensando si este proyecto me sirve o no, si la gente va a votar por la DC, por la oposición o por el Gobierno, sino que hay que buscar robustecer y mejorar nuestra institucionalidad y ello también se logra teniendo elecciones en la cual participe la mayor cantidad de gente y no como hoy, en que cada vez votan menos personas”

La diputada Pérez agregó que “llamo al Gobierno a que piensen en Chile y en la democracia que le vamos a dejar a los jóvenes y no en cálculos pequeños”.

La iniciativa, que nace de una propuesta parlamentaria con firmas transversales, encabezada por la diputada Pérez, volvió a Comisión de Gobierno Interior y será puesta en votación el próximo martes. De aprobarse pasará al Senado a su segundo trámite.