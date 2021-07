Se complica el panorama a Paris: Minsal celebró otro cumpleaños, esta vez de la subsecretaria Daza con invitados que superaban el aforo

La denuncia de que el ministro de Salud Enrique Paris, participó de una fiesta de cumpleaños con 30 personas al interior de las oficinas del Ministerio de Salud el pasado 28 de mayo, provocó un nuevo terremoto en el Minsal. Pero el escenario se complica aún más para el ministro, porque con el correr de las horas se sumaron antecedentes de que este tipo de celebraciones al interior de la cartera no es primera vez que ocurren.

Según pudo constatar El Mostrador, el 25 de enero, se agendó una reunión en el salón Alma Ata de la cartera. La invitación rezaba “cumpleaños subsecretaria”, una celebración por los 61 años de Paula Daza, la número dos del Minsal.

“La vamos a estar esperando en el Alma Ata con un almuerzo”, señalaba la instrucción, para un evento que contemplaba 22 asistentes, de acuerdo a la lista de invitados.

El problema es que la cita se produjo cuando la comuna de Santiago estaba en Transición, vale decir las reuniones particulares deben contar con un máximo de 10 personas, por disposición misma del Minsal de acuerdo al Paso a Paso todavía vigente (la actualización presentada ayer regirá desde el próximo 15 de julio).

En la lista de asistentes figuraban el ministro Paris, la subsecretaria Daza, la jefa de gabinete de Daza Elvira Tagle, el subsecretario Alberto Dougnac, la asesora Vicky Barahona, la ex jefa de epidemiología y actual Diplas Johanna Acevedo, el jefe de gabinete del ministro, Juan Carlos Ríos; la asesora María Paz Grandon.

“Además de las encargadas de la celebración Noelia Zunino y la operadora político UDI @ElviraTagle”, detalla la diputada radical Marcela Hernando en Twitter.

No solo eso, la parlamentaria radical añadió que “el pasado 8 de febrero, cuando la RM estaba en transición el #MINISTERIODESALUDYEVENTOS conocido como @ministeriosalud celebró el cumpleaños de la operadora UDI Elvira Tagle, junto a @pdazan en la azotea del #MinisteriodeSalud. Asistieron más de 15 personas”.

“Por mucho menos han renunciado ministros en Nueva Zelanda y Reino Unido”, subrayó.

Cruce de declaraciones

Cuando solo era conocida la denuncia por el evento del 28 de mayo, Enrique Paris se defendió hoy en Radio ADN diciendo que la denuncia corresponde a una mala intención y que está dispuesto a someterse a un sumario administrativo para aclarar la situación si es que se justifica.

Sin embargo, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, negó la existencia de una denuncia. “Si hay una denuncia por supuesto tiene que hacerse esa investigación, pero por lo que entiendo y como ha dicho la subsecretaria eso no ha ocurrido”, dijo, agregado que uno de miembros del equipo de comunicaciones del ministerio “estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido alguna fiesta u otra cosa”.

“No es lo mismo una casa que un lugar de trabajo. Cuando escuché que decían que el aforo es de cinco, si fuera por eso el Minsal no podría funcionar”, sentenció Bellolio.

En tanto, la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, afirmó que no se puede realizar un sumario sanitario en contra del ministro porque no han recibido ninguna denuncia. “Como Seremi de Salud no hemos recibido ninguna denuncia, por lo tanto no podemos iniciar un sumario sanitario”, cerró.

“Esto ya parece una teleserie”

Con la denuncia de la celebración del 28 de mayo en la mano, en la oposición pidieron la renuncia de Paris. “Debe renunciar ahora si autorizó o participó en una fiesta clandestina”, dijo el parlamentario socialista Leo Soto, mientras la diputada de la misma bancada, Daniella Cicardini sentenció que “de ser cierto asuma su responsabilidad y renuncie”.

El diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro subrayó que “esto ya parece una teleserie” y crítico el actuar del ministro de Salud: “Francamente se saca los zapatos en una celebración impropia en estas condiciones. Lo mínimo que aquí corresponde es que la Contraloría audite todo (…) si es que este hecho se comprueba, debiera haber una renuncia de esa autoridad”. “Esto es para dar un paso al lado sí o sí”, finalizó.

Otros parlamentarios piden que se inicie un sumario sanitario contra Enrique Paris. Miguel Crispi, parlamentario de Revolución Democrática estableció que “corresponde que este sumario sanitario avance, que se haga la investigación, que el ministro y la subsecretaria den todas las garantías de que se va a realizar con la profundidad que corresponda y sin presiones, para que diga una u otra cosa. Porque en nuestro país, ya no pueden haber ciudadanos de primera y segunda categoría”.

La denuncia fue presentada por Thomas Mix, hermano de la diputada Claudia Mix. La parlamentaria del partido Comunes publicó en Twitter: “El propio ministro de salud incumple normas de aforo en su cumpleaños (30 personas) ¿y la excusa es "pasaron a saludar"? No, ministro Paris. Esta vez la pregunta no "la va a contestar la subsecretaría Daza". Es usted quien debe dar cuenta de esta falta, a través del sumario sanitario”.