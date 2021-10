Sharp: "Liderazgos que rayan en los fascismos, como Kast, no pueden tener espacio en el debate. Yo no me reuniría con él"

Jorge Sharp cuestionó duramente la reunión que sostuvo la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con T13, el edil por Valparaíso señaló que "el Colegio Médico tiene el derecho de juntarse con las personas que estime conveniente". Sin embargo, "liderazgos que rayan en los fascismos, como Kast, no pueden tener espacio en el debate. Yo no me reuniría con él", fustigó.

"Me parece que aquellas opciones políticas y candidaturas y liderazgos que desde mi perspectiva representan ideas que vayan en el fascismo, no merecen tener espacio en la política chilena. Yo creo que la candidatura del señor Kast representa eso", reiteró Sharp.

Y añadió: "Y no lo digo desde una perspectiva irrespetuosa o caricaturesca, sino que lo digo a partir de la lectura de su propio programa, que es un programa que está fundado en ideas que tienen las características que comento. A mí me parece que ahí hay un debate que a mi juicio está abierto y que yo al menos lo miro desde esa perspectiva crítica".

Sharp descartó la posibilidad de siquiera acercarse a José Antonio Kast. "Yo no invitaría a una persona así a conversar, a alguien que quiere hacer una zanja con las fronteras de otros países, a alguien que seguramente sueña con que cantemos en las escuelas públicas el himno nacional con la estrofa que se cantaba en dictadura, o alguien que niega la categoría de ser humano a las personas que tienen una opción sexual distinta", criticó.

"A mí me parece que personas así en la sociedad que queremos construir, justa, abierta, no hay espacio", concluyó Sharp.

Izkia Sichel tuiteó al respecto y expresó "se pasaron 4 pueblos", explicando que "nuestro Colmed se reunirá con todxs lxs candidatxs presidenciales. Rescatamos aspectos del programa y conversamos de necesarios cambios estructurales. Esperamos acuerdo transversal para avanzar en derecho a la salud. No significa apoyar a un candidato".

Quien también abordó el encuentro fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil, quien señaló que "Izkia Siches siempre ha sido una líder que se pone más allá de la coyuntura. Me tocó trabajar con ella codo a codo en plena pandemia y está en un nivel superior, no está en la rendija de la pelea chica y yo celebro la posición que tiene siendo de una posición política totalmente adversa".