Diputados UDI mandaron carta a medio británico para cuestionar nominación de Loncon como mujer influyente: "Ha tenido rasgos antidemocráticos"

Durante el lanzamiento del "The FT’s 25 most influential women of 2021", donde se reconoce a las 25 mujeres líderes del presente año, la revista británica Financial Times incluyó a la actual presidente de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncon Antileo, quien ejerce el cargo desde el 4 de julio de este año. Esta situación, para dos diputados de la UDI, ameritó el envío de una carta al medio en la que califican a la académica mapuche como "antidemocrática".

"Si bien somos respetuosos del derecho a la libertad de expresión y de prensa que le asiste a todo medio de comunicación, creemos necesario dar cuenta de una serie de hechos que, a nuestro juicio, no hacen merecedora de dicho reconocimiento a la mencionada constituyente", señala la misiva de dos carillas firmada por el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Sanhueza, y su compañero de bancada, Juan Manuel Fuenzalida.

Los diputados UDI apuntan a que la designación de Loncon como presidenta de la Convención Constitucional "en ningún caso respondió a un liderazgo político que ella ostentaba, sino que a un acto meramente simbólico por tratarse de una representante del pueblo mapuche, que dicho sea de paso obtuvo siete escaños reservados para asegurar su participación en el proceso constituyente chileno".

Y aseguran que "desde el primer minuto en que asumió el cargo, la señora Loncon ha desarrollado una gestión que no sólo ha sido completamente parcial, sino que también que ha tenido serios rasgos antidemocráticos, como cuando decidió censurar la participación de distintos convencionales constituyentes porque mantienen una ideología política contraria a la de ella, o cuando evitó mostrar algún tipo de compasión con los episodios terroristas que afectan a la zona sur de nuestro país, negando realizar un minuto de silencio en memoria de un ciudadano asesinado por grupos terroristas, lo que en la práctica demuestra que para ella los homicidios sólo son relevantes cuando se trata de víctimas mapuches".

Sanhueza y Fuenazalida recordaron el caso de Rojas Vade para afirmar que "un hecho similar" ocurrió también cuando un medio de comunicación chileno descubrió que el convencional constituyente había fingido padecer de cáncer "para favorecer su elección". Según la carta enviada al FT, "en esa oportunidad se le exigió a la mesa de la Convención -que ella preside- una respuesta clara, sólida y condenatoria frente a dicho engaño. Sin embargo, en un principio se minimizó el acto, y sólo cuando la presión social la obligó a hacerlo, la señora Locon salió públicamente a cuestionar la actitud del convencional en cuestión, cuyo caso, a esa altura, ya había sido ampliamente cubierto a nivel internacional", criticaron los congresistas.

Asimismo, los parlamentarios aseguran que, desde su instalación a la fecha, "la Convención Constitucional se ha visto envuelta en distintos cuestionamientos respecto al uso de los recursos públicos que se le asignaron para su operación".

Por todos estos hechos los diputados UDI se dirigieron a Roula Khalaf, directora del Financial Times, "para comunicarle, de manera respetuosa, que no podemos más que discrepar de esta inmerecida nominación que le acaba de entregar su medio a la presidenta de la Convención Constitucional de Chile".

"No se trata de un mero capricho político, sino que de evidenciar que si la señora Loncon no reúne los méritos necesarios para ni siquiera ser considerada una persona influyente en su propio país, menos los va a reunir para obtener dicho reconocimiento a nivel internacional. Y en el caso de que fuese necesario distinguir a alguien de nuestro país, serían las miles de chilenas que a diario son víctimas de la violencia política/terrorista que la misma señora Loncon tanto defiende y valida", concluyeron.

