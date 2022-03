Nuevo gobierno nombra a general Edward Slater como nuevo jefe de Defensa Nacional para Estado de Excepción en La Araucanía

El gobierno de Gabriel Boric nombró al general del Ejército Edward Slater Escanilla, como nuevo jefe de Defensa Nacional para el Estado de Excepción que aún rige en la Región de La Araucanía.

El general de Brigada del Ejército de Chile asumirá la jefatura a partir de este sábado 12 de marzo, por un plazo de 15 días.

Según señala un comunicado emitido por la Jefatura de la Defensa Nacional regional, el cambio se enmarca en el Estado de Emergencia vigente, el que pretende brindar seguridad en las provincias de Malleco y Cautín a raíz de hechos de violencia registrados en la zona en los últimos meses, en el marco del conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche.

El documento emitido y que comunicó el nombramiento del militar, señala que el personal bajo el mando del general Slater, “seguirá trabajando 24/7, con el fin de asegurar el orden público en esta importante región del país”.

Cabe mencionar que, de acuerdo a un reportaje de Ciper, el coronel Edward Slater fue a Harvard a participar del curso Senior Executives in National and International Security entre el 13 y el 25 de agosto de 2017, y que costó US$4.423. Sin embargo, en su caso se menciona que su viaje no tuvo ningún costo para el Ejército.

En 2017 viajó a Washington el coronel (r) Edward Slater Escanilla, quien entre 2015 y 2017 fue el director de la Escuela de Suboficiales, y quien actualmente seguía ligado a la institución castrense como director de Famae.

Slater es parte de los generales, coroneles, mayores y tenientes del Ejército que han estudiado en prestigiosas universidades estadounidenses gracias al financiamiento del Grupo Luksic, el que desde 2012 se encarga de pagar los cursos y másters con que se capacitan los oficiales chilenos, los que cuestan varias decenas de miles de dólares.

Nuevo delegado de La Araucanía ratifica que “estado de excepción no será renovado” y anuncia un comité interministerial

El abogado y académico Raúl Allard Soto, que asumió como nuevo delegado presidencial de La Araucanía, entre sus anuncios aseguró que después del 26 de marzo “no se renovará el estado de excepción” y que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrentará la situación de violencia "con recetas nuevas" que serán lideradas “por un comité interministerial que empezará a venir una vez al mes” a la zona.

“El Presidente Boric lo ha dicho en su momento, no se va a renovar el estado de excepción. Esa es una definición que se ha dado y que nosotros la vamos a cumplir (…) El estado de excepción una vez que culmine, no va a ser renovado por este Gobierno“, señaló el jurista..

Sus declaraciones se enmarcaron en un punto de prensa que se realizó pasadas las 13:00 horas, luego de la firma protocolar del acta de traspaso de gestión.