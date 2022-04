Para enviar una clara señal: Interior se querellará contra el agresor del Presidente Gabriel Boric

El Presidente Gabriel Boric anunció que el Gobierno presentará una querella en contra del individuo que fue detenido por arrojarle una piedra en la Plaza de Armas de La Serena el pasado jueves 21 de abril, en el marco de su visita a la Región de Coquimbo.

La acción legal tiene por objetivo preservar la figura presidencial, y no tiene ninguna relación con las presiones ejercidas por personeros de la UDI. “Yo no respondo a presiones de la UDI en estas cosas, yo hoy día habito una institución que es la Presidencia de la República, y por lo tanto, tengo el deber de defender esa institución que va más allá de mi persona”, aseveró el Mandatario. “Lo que corresponde es presentar las acciones legales pertinentes”, agregó.

También te puede interesar:

El sujeto, identificado como Sergio Moreno, de 31 años, fue detenido tras lanzar el objeto contundente, que dio primeramente en el jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía. “Lo hice sin querer, solamente eso. Al Presidente, a los dos involucrados les pido mil disculpas, espero me disculpen, solo eso puedo decir", se disculpó Sergio Moreno, de 31 años.

“Acá no se trata solamente de mi persona, se trata de una institución que es de todos los chilenos, que es la Presidencia de la República”, añadió el Presidente Boric, quien aclaró que el tema quedará en manos de la unidad jurídica del Ministerio del Interior.

“Yo sé que le hemos dado harta tarea a nuestra escolta, que quiero destacar que está permanentemente con una tremenda disposición para hacer esto posible, que podamos tener contacto con la gente”, señaló, aclarando que este tipo de situaciones no le impedirá acercarse a ciudadanos y ciudadanas que desean saludarle. “Yo insisto, sé que la manera que tenemos de desplazarnos y estar en el territorio puede implicar más riesgos, pero son riesgos que vale la pena correr, porque queremos estar con la gente en los territorios, en las comunas, poder escuchar tanto las buenas vibras como las críticas”, declaró.

“Por cierto que la violencia es injustificable, quiero ser muy claro: que no traten de hacer un punto político a partir de esto, porque la violencia, no solamente contra el Presidente de la República, contra cualquier ciudadano de Chile, no se justifica (…) No es el camino y nosotros por cierto vamos a ejercer las acciones que correspondan para evitar de que esto se naturalice. En Chile tenemos que convivir mediante el diálogo, la democracia y no las agresiones de quienes piensan distinto a uno”, aseveró finalmente.