Teillier y decreto de Estado de Excepción en el sur: "Todos los presidentes de partidos estuvimos de acuerdo en apoyar la medida"

El Estado de Excepción decretado por el gobierno de Gabriel Boric en las provincias del Biobío y Arauco en la región del Biobío y en toda la región de La Araucanía, empezó a regir la noche del martes 18 de mayo luego de su publicación en el Diario Oficial.

La medida decretada por el Ejecutivo está acotada a rutas y carreteras. Similar a lo planteado en el proyecto del gobierno de "estado intermedio", que finalmente no tuvo consenso en el oficialismo.

El Presidente Gabriel Boric descartó que la aplicación del Estado de Excepción en la zona del conflicto con el Pueblo Mapuche representa una derrota para su gobierno. Al ser consultado sobre ello, respondió con un sucinto "no".

Previamente se había hablado de una división al interior de la coalición de gobierno, respecto de la medida. De hecho, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, anunció el 14 de mayo que habían decidido suspender la sesión de la comisión mixta donde se discutiría la propuesta, precisamente por falta de tiempo para lograr un acuerdo.

El timonel del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, descartó que haya habido disputas internas en Apruebo Dignidad, respecto de este tema. Y explicó que "todos los presidentes de partidos estuvimos de acuerdo en apoyar la medida". En entrevista con El Mercurio, señaló que "todos los que apoyamos al Gobierno sabíamos que había que hacer algo en la macrozona sur. No podíamos caer en el inmovilismo".

Teillier precisó que el Estado de Excepción que se impuso en el gobierno anterior "no resolvió nada". Por eso, "se buscó una variante". "Se optó primero por un proyecto de ley, que luego el mismo Gobierno, y también nosotros, decidimos que no había que seguir, porque se iba a desnaturalizar, a transformar en otra cosa. Por eso, cuando el Gobierno planteó la posibilidad de usar la herramienta del estado de excepción, de forma acotada, estuvimos de acuerdo", relató el presidente del PC.

"Ahora, hay que ver cómo resulta", agregó Guillermo Teillier, revelando que esperan que el Estado de Excepción se use para llevar adelante la agenda que el Gobierno está proponiendo para el sur del país. "Lo que se quiere con esto es mantener la seguridad, para que el Estado llegue a todos los pueblos", manifestó.

El timonel comunista añadió que la intención que tenían originalmente era un Estado de Excepción con un mando civil. Y eso no pudo pasar. Pero lo importante, aseguró, es que quedó todo acotado a las carreteras. Ahora, dijo, "las FF.AA. tienen que cumplir su papel ahí, no hacia los territorios, no en las comunidades, porque eso ya sería muy distinto y condicionaría los diálogos que se están haciendo".







Consultado por si el PC ganó o perdió con la decisión del gobierno, Teillier planteó que "perdimos y ganamos".

"A nadie le gusta poner estado de excepción. Es difícil cuando hay heridas tan abiertas y cosas que no se han aclarado. Sin embargo, tampoco podemos aceptar que se mantenga una situación que podría llevar a un desgobierno. Por eso, trabajamos en este punto medio", concluyó.

Cabe mencionar que, según fuentes de Palacio, antes del decreto, por un lado, el bloque PS-PPD apoyaba la estrategia impulsada por el Presidente Gabriel Boric, mientras el PC y sectores del Frente Amplio se resistían al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.