Vicepresidente Ejecutivo del CRUCH y condonación del CAE: "No estamos en condiciones de soportar un no pago"

Afirmando que no están en condiciones de soportar un no pago, el vicepresidente Ejecutivo del CRUCH, Juan Manuel Zolezzi, abordó la condonación de la deuda educativa y del Crédito con Aval del Estado (CAE) que impulsa el Gobierno.

El académico manifestó su preocupación y la de sus colegas por el tema, durante la sesión plenaria del Consejo de Rectores que se desarrolló en la Universidad de Valparaíso y que contó con la participación de la subsecretaria de Educación Superior; Verónica Figueroa.

A la subsecretaria Figueroa "le hicimos ver nuestra preocupación respecto del CAE porque si los estudiantes dejan de pagar, mientras no se resuelva el tema, los mas perjudicados son las universidades porque son los que avalan la situación", señaló Zolezzi, según consignó Radio Biobío.

"No estamos en condiciones de soportar un no pago y que no se exija el aval", sentenció el ingeniero y también rector de la Universidad de Santiago.

Zolezzi comentó que de igual forma el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que impugnará la fijación de aranceles regulados establecida por el gobierno anterior, para las instituciones adscritas a la gratuidad, e invitó al Consejo de Rectores a ser parte del nuevo proceso. En ese sentido, de acuerdo al medio radial, Zolezzi aseguró que el Mineduc les presentó "un itinerario más claro respecto del proceso de cambios a los aranceles regulados", que —según dijo— "se fijaron a última hora, en la subsecretaría anterior".

El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores informó además que abordaron cómo se ha ido implementando la Ley que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior, señalando que se entregó un catastro con porcentajes de cumplimiento, que dan cuenta de un levantamiento importante de información, para que las universidades puedan pedir a la unidades de género que se acelere.