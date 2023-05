Matthei critica a Orrego por “eliminación” de rotonda de Plaza Baquedano: “No tiene facultades”

El anuncio del gobernador de la región Metropolitana no fue bien recibido por la edil de Providencia, Evelyn Matthei, quien durante esta jornada señaló haber quedado perpleja con la medida, puesto que “no tiene facultades para anunciar eso”. “La plaza es un espacio público y es administrado por la municipalidad, no por la gobernación”, agregó.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció el día de ayer la eliminación de la rotonda de Plaza Baquedano como parte del proyecto nuevo eje Alameda-Providencia. Dicha decisión fue cuestionada por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sostuvo que la autoridad regional no tiene las facultades para tomar una decisión de ese tipo.

Orrego detalló que la finalidad de eliminar la rotonda es unir los parques Forestal, Bustamante y Balmaceda. “Se termina la rotonda, que ahí, donde se ha hablado tantos años de una plaza, por fin va a haber una plaza. Un espacio que va a conectar tres parques emblemáticos de Santiago (Bustamante, Balmaceda y Forestal) y que va a recuperar un poco la vocación peatonal y de encuentro ciudadano”, precisó.

También te puede interesar:

“No tiene facultades para anunciar eso”

El anuncio del gobernador de la región Metropolitana no fue bien recibido por la edil de Providencia, Evelyn Matthei, quien durante esta jornada señaló haber quedado perpleja con la medida, puesto que “no tiene facultades para anunciar eso”. “La plaza es un espacio público y es administrado por la municipalidad, no por la gobernación”, agregó.

Asimismo, emplazó a Orrego por no considerar a los vecinos de Providencia en una decisión como está. “Él puede llamar a todos los arquitectos que quiera, a todos los rectores, ministros y a todos los empresarios. Eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos”, sostuvo.

Por otro lado, Matthei anunció que no van a autorizar que se intervenga en la zona hasta que se realice una consulta ciudadana con los vecinos de Providencia.

Inconformidad con el proyecto

La edil aprovechó la instancia para señalar que desde el municipio están de acuerdo con el “concepto” que busca el proyecto nuevo eje Alameda-Providencia, pero no concuerdan con el proyecto original. Este ya había sido criticado por la anterior gestión (Josefa Errázuriz) y por la actual, “hemos trabajado harto, pero estamos muy lejos de estar conforme con el proyecto que se está proponiendo”.

Finalmente, la autoridad comunal precisó que Providencia no cuenta con los problemas peatonales y de calidad de otras comunas, por lo que no ve con buenos ojos que comiencen en su sector las obras. “Uno se pregunta por qué quieren empezar por este sector, que es el que está menos dañado, y cuando uno ve lo que está pasando con la Alameda, desde Pajaritos, Lo Prado, Estación Central y Santiago, hay tantos otros sectores muchísimo más dañados (…) por qué no empiezan por ahí”, cerró.