Juan Sutil: “Hay que hacer una Constitución equilibrada para la mayoría de los chilenos”

El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y ex candidato al Consejo Constitucional Juan Sutil manifestó su esperanza de que el órgano redacte una Carta Magna “equilibrada” para la mayoría de los chilenos.

Sutil, que no logró acceder al Consejo por la paridad, realizó las declaraciones en una entrevista con el diario La Tercera.

“Hoy día el proyecto tiene que ser hacer una Constitución equilibrada para que el 60%, 70%, 80% de los chilenos, diga ‘está bien, demos vuelta la hoja’. La piedra angular es una buena Constitución, que a lo menos el 60% o el 65 % de los chilenos digamos: ‘ok, estas son las reglas del juego’”, expresó.

Al ser consultado, sobre si ve posible llegar a ese porcentaje, respondió que “va a depender de cuán responsables sean quienes tienen la responsabilidad de construir esta Constitución”.

Agregó que “después tiene que haber un pacto tributario de largo plazo, donde, en la medida que Chile vaya creciendo, vaya aumentando la base tributaria de las personas”.

Sutil además expresó que si el proyecto constitucional es rechazado en diciembre, “va a quedar vigente la Constitución actual, que la firmó el Presidente Lagos el año 2005”.

“Y hay que hacer reformas en el Congreso, de una vez por todas, y que el Congreso asuma su responsabilidad. Y que la izquierda termine con ese discurso de que esto no es democrático”, aseguró.

Triunfo republicano

Sutil además advirtió sobre las responsabilidad de los Republicanos tras su victoria del domingo.

“El triunfo de Republicanos tiene mérito, pero también hay que tener mucho cuidado porque en la feria y en las caminatas, de repente me topaba con gente que me decía, ‘oiga, yo voy a votar Republicano’. Les respondía: ‘Y por qué, y no por mí, por Chile Seguro’. Me decían: ‘no, porque voté por Boric y ahora voy a votar Republicano’”, comentó.

“Entonces, con esa anécdota, que no es una, son varias, se plantea una duda de que esto es pendular y que hay un voto que es bien volátil. Si Republicano no actúa de forma responsable, lo más probable es que vaya perdiendo adhesión”, alertó.

“Además, este voto es en gran parte una reacción al buen discurso respecto de la seguridad, que es un discurso que, de alguna forma, comparto, porque es inaceptable que estemos en los niveles de inseguridad que estamos; es inaceptable que este país haya sufrido la migración descontrolada que hemos sufrido. Entonces yo digo: ‘bueno, ese discurso tiene rédito’, obviamente si la gente está afectada, si tiene que vivir con eso, tiende a favorecer con el voto a quien plantea la reacción más dura”, planteó.