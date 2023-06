Exministros defienden a Bachelet tras dichos de Latorre sobre su “renuncia” al programa de gobierno

Tras las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, donde aseguró que en el Gobierno no ha habido ninguna renuncia al programa, a diferencia de lo que ocurrió durante el segundo mandato de Bachelet. Tras las críticas recibidas, el senador se excusó a través de redes sociales. “El titular es muy malo. En ningún caso quiero criticar a la ex pdta Bachelet. Sinceramente lo digo. Valoro su voluntad reformista, el apoyo que ha dado a nuestro gobierno y su trayectoria en DDHH”, expresó.

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre criticó el anterior gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. A través de una entrevista en La Tercera el timonel oficialista fue consultado por las modificaciones a las que están dispuestos a realizar al programa de Gobierno, luego de la cuenta pública que realizó este jueves el Presidente Gabriel Boric.

“El Presidente fue bien claro en decir que acá tenemos convicciones, una hoja de ruta para avanzar, pero que también tenemos flexibilidad táctica para ir ponderando las prioridades ciudadanas”, aseguró el senador.

En ese sentido, Latorre sostuvo que “ir constantemente revisando las prioridades no implica renunciar o dejar atrás las convicciones que tienes para todo el período. Un ejemplo es la Ley de Royalty Minero. Salió un proyecto distinto al original y distinto al que programáticamente hubiésemos querido”.

Luego aseguró que en el Gobierno no ha habido ninguna renuncia al programa, a diferencia de lo que ocurrió durante el segundo mandato de Bachelet.

“Acá no hay ninguna renuncia como ocurrió con el gobierno de la Presidenta Bachelet, estamos en otro contexto. Del “realismo sin renuncia” se ha hablado mucho, y yo no aplicaría esa misma categoría”, agregó.

Los dichos del timonel de RD generaron reacciones, especialmente entre exministros de la segunda administración de Michelle Bachelet.

“Esta agresión a la Presidenta Bachelet es inaceptable”, escribió en Twitter el extitular de la Segpres, Jorge Insunza.

“Además de ser una afirmación falsa, porque ella no renunció a su agenda ni a sus principios, es un agravio incomprensible después de todo el apoyo que le ha dado a Gabriel Boric. Latorre debe retractarse y ofrecer disculpas”, agregó.

Por otro lado, el ex ministro del Medio Ambiente dijo que “Bachelet tuvo que sortear una crisis tremenda y logró muchísimas reformas, incluyendo la reforma al binominal que permitió que el Frente Amplio llegara al congreso”.

“Lo que importa al final del día es lo que se concreta, no lo que se promete”, agregó Mena.

En la misma línea, el excanciller Heraldo Muñoz publicó que las declaraciones Latorre son “son contrarias a la unidad, faltan a la verdad, y perjudican al gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

Tras las críticas el senador Latorre, aclaró a través de su cuenta de Twitter los dichos sobre la gestión de la expresidenta, asegurando que se trató de un “titular malo”.

“El titular es muy malo. En ningún caso quiero criticar a la ex pdta Bachelet. Sinceramente lo digo. Valoro su voluntad reformista, el apoyo que ha dado a nuestro gobierno y su trayectoria en DDHH”, expresó.

“Me preguntaron si estábamos en un “realismo sin renuncia 2.0″. Yo dije que no. Estamos en otro contexto post estallido social y post pandemia, hay un sentido de urgencia en avanzar y sentar las bases de un Estado de Bienestar Social y de cuidados para Chile. 40 hrs, salario mínimo, royalty minero, copago 0, estrategia nacional del litio, etc. Tenemos q seguir avanzando como dijo la ex pdta Bachelet en reforma tributaria y pensiones por el bien de Chile”, aseguró.