ClicAM: Gobierno rechaza privatizar Codelco y reforma política sigue congelada

Republicanos propone privatizar parte de Codelco y el Gobierno rechaza la idea

El Partido Republicano abrió una disputa en el oficialismo al proponer la privatización parcial de Codelco. Su presidente, Arturo Squella, planteó vender parte de la empresa, una filial o una división para incorporar capital y directores privados, sin que el Estado pierda el control. La Moneda cerró esa puerta: el biministro Daniel Mas dijo que la propiedad estatal no está en discusión y limitó la evaluación a activos prescindibles. La oposición rechazó la iniciativa y el diputado Jaime Bassa presentó una reforma para reservar al Estado la explotación de la gran minería del cobre, el litio y otros recursos estratégicos.

Reforma política sigue sin urgencia y la Comisión Mixta aún no se constituye

La discusión sobre Codelco conecta con otro debate institucional que el Gobierno mantiene detenido. La reforma al sistema político impulsada por Álvaro Elizalde lleva más de siete semanas esperando una Comisión Mixta. El Senado ya nombró a sus cinco integrantes, pero la Cámara aún no formaliza los suyos y el Ejecutivo no ha puesto urgencia. La iniciativa busca fortalecer los comités parlamentarios, elevar las exigencias para constituir y financiar partidos y endurecer los requisitos para candidaturas independientes. El atasco contrasta con las dificultades que sufrió La Moneda para reunir mayorías en la Ley Miscelánea.

Irán ataca fuerzas de Estados Unidos y Washington responde en Irak

En el plano internacional, Irán rompió varios días de calma y lanzó misiles balísticos contra fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente. El Comando Central estadounidense afirmó que todos fueron interceptados y que no hubo impactos. Teherán sostuvo que el blanco fue una base aérea y un cuartel militar en Jordania. Horas más tarde, Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron ataques contra instalaciones de milicias proiraníes en Irak, después de interceptar drones dirigidos a recintos militares y petroleros. La nueva escalada vuelve a tensionar las negociaciones y el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Gobierno anticipa malas cifras laborales y promete cerca de 250 mil empleos

De la tensión externa pasamos al empleo en Chile. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anticipó que las próximas mediciones laborales podrían traer malas noticias por la menor actividad del invierno. El último registro disponible situó la desocupación en 9,4 por ciento. Como respuesta, el Gobierno destacó subsidios a la contratación y un plan de infraestructura por unos 15 mil millones de dólares, que proyecta cerca de 250 mil empleos en Obras Públicas, Metro y ferrocarriles durante la administración. El punto crítico es el plazo: esos puestos se distribuirán en varios años y no resolverán el deterioro inmediato.

Banco Central mantiene la tasa en 4,5 por ciento por quinta reunión

Y las señales débiles de actividad también pesaron en la decisión del Banco Central. El Consejo mantuvo por quinta reunión consecutiva la tasa de política monetaria en 4,5 por ciento y adoptó la decisión por unanimidad. El instituto emisor señaló que la inflación anual de junio llegó a 4,3 por ciento, mientras el desempleo aumentó y la creación de puestos de trabajo siguió débil. También advirtió que el conflicto en Medio Oriente mantiene elevada la incertidumbre por su efecto sobre el petróleo y los precios. El mensaje es de cautela: cualquier cambio futuro en la tasa dependerá de los datos y de la evolución de los riesgos.

Justicia abre sumario tras confirmarse que Bernarda Vera está viva

En materia de derechos humanos, Justicia abrió una investigación sumaria por el caso de Bernarda Vera y ofició al Consejo de Defensa del Estado. Peritajes ordenados por el ministro Álvaro Mesa establecieron, con una probabilidad superior al 99,9999 por ciento, que Vera está viva y fue identificada en Argentina. Había sido reconocida por el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada. La cartera revisará responsabilidades administrativas, las acciones legales que correspondan y otros expedientes del programa. El desafío es esclarecer las fallas sin utilizar este caso para desacreditar las políticas de verdad, justicia y reparación.

Temporal deja 138 damnificados y activa evacuaciones en La Unión

En la emergencia climática, el nuevo sistema frontal deja 138 personas damnificadas, 32 albergadas y 847 aisladas entre Valparaíso y Los Ríos. El balance registra dos viviendas destruidas y más de 900 con distintos niveles de daño. La mayor preocupación se concentró en La Unión, donde el desborde del río Llollelhue obligó a emitir alertas de evacuación para tres sectores y a habilitar albergues con capacidad para 300 personas. En paralelo, el norte sigue recuperándose del temporal anterior y el Gobierno mantiene operaciones de rescate y abastecimiento en Atacama y Coquimbo, mientras se preparan nuevas medidas de apoyo.

Tren incendiado tenía asbesto y había pasado por una mantención mayor

Y cerramos con Metro. El incendio afectó a un tren NS-74 en la estación Santa Isabel de la Línea 5. El convoy, uno de los más antiguos del sistema, había salido recientemente de una mantención mayor y contenía asbesto encapsulado. Metro aseguró que sus sensores no detectaron fibras en suspensión y que el personal de emergencia trabajó con protección. Once personas presentaron molestias respiratorias, ninguna de gravedad. La estación seguirá cerrada este miércoles mientras continúan la limpieza y las reparaciones. El caso abre preguntas sobre la mantención y renovación de los trenes más antiguos de la red.