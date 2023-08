Sobre el “mecanismo” de Errejón

Durante las últimas semanas ha circulado por diferentes medios un breve artículo que vincula al líder del partido político español Más País, ex miembro de Podemos, con la elaboración de un mecanismo que habría inspirado el financiamiento irregular de la fundación Democracia Viva y el Caso Convenios. No obstante, el artículo carece de evidencia para hacer una declaración de esta envergadura.

Las citas utilizadas dan cuenta del pensamiento político de Íñigo Errejón, quien es politólogo de profesión, inspirado en la obra del teórico italiano Antonio Gramsci, el teórico argentino Ernesto Laclau y el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (realizando su tesis doctoral sobre el gobierno de Evo Morales). Sin ninguna duda, Errejón ha sido una referencia para líderes y militantes del Frente Amplio chileno.

Ahora bien, la cita utilizada en el artículo es la siguiente: “Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando pierdan elecciones hayan asociaciones de vecinos saludables y enraizadas con poder en cada distrito (…) hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales”.

Teniendo en cuenta las inspiraciones teóricas de Errejón, la cita en ningún caso refiere a la elaboración de un mecanismo de tráfico de influencias, sino que puede interpretarse como la necesidad de fortalecer la sociedad civil en su conjunto considerando juntas de vecinos, clubes deportivos y barriales, entre otros, ya que es el único modo de no depender exclusivamente de ser gobierno para poder hacer política. Es decir, para Errejón es relevante no depender del Estado como única forma de financiamiento de la sociedad civil. Por lo tanto, las palabras de Errejón proponen todo lo contrario a lo que se ha dicho en la prensa las últimas semanas, la necesidad de una “estructura económica autónoma” supone que la sociedad civil no dependa del Estado para estar activa y que las organizaciones políticas progresistas no solo puedan influir en un país cuando son gobierno, sino también cuando son oposición.

En suma, es la sociedad civil en su conjunto la que debe ser fortalecida. En este sentido, por supuesto que las fundaciones y think tanks son importantes para nutrir el trabajo que hacen los partidos políticos y establecer puentes con la sociedad civil. Pero en ningún caso el “mecanismo” de Errejón supone favorecer ilícitamente a ciertas fundaciones, ni tampoco que las organizaciones de la sociedad civil dependan totalmente del Estado. Por lo que Íñigo Errejón no es el ideólogo de un mecanismo para defraudar al fisco a través de fundaciones, sino mas bien propone ideas para hacer política frente al neoliberalismo en diferentes lugares del mundo. En conclusión, al contrario de lo que se ha tratado de instalar, lo visto en el Caso Convenios no responde a las bases ideológicas o formas de ver el mundo de los miembros del Frente Amplio, sino a faltas individuales que no deberían repetirse.