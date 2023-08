Documental sobre situación de glaciares en Colombia ganó el 2° Festival de Cine del Mar

En el Teatro Dante de Talcahuano, fue anunciado el documental ganador del 2° Festival de Cine del Mar – Puerto de Ideas Biobío, que se centró en documentales que inviten a reflexionar sobre el océano, ya sea abordando sus temáticas desde el punto de vista científico, cultural o artístico.

“Sons of the ice” (Colombia, 2022) dirigido por el cineasta colombiano Oscar Darío Jiménez fue elegido por el jurado como el documental ganador de este certamen cinematográfico, en la categoría Mejor Película.

Según Gozia Jusack, documentalista polaca que presidió el jurado de la competencia, “en ‘Sons of the ice’ hay un gran énfasis en los pueblos originarios y la importancia de la espiritualidad en la preservación de la naturaleza, en este caso en el cuidado de los glaciares. Una historia que se va tejiendo desde el amor de sus personajes por la naturaleza, y que nos lleva a la toma de conciencia sobre un tema esencial, el de los glaciares y su inminente desaparición”.

“Sons of the ice” sigue la historia de cuatro hombres y una mujer que habían dedicado sus vidas a admirar y proteger los glaciares de Colombia, particularmente estos glaciares son únicos en el mundo. Sin embargo, dar la vida por el cuidado de la montaña no será suficiente para evitar su extinción.

El jurado, compuesto además por Delia Ackerman (documentalista peruana) Beth Carmona (productora brasileña), Fernando Venegas Traba (periodista) y René Araneda (documentalista), le otorgó el premio de Mejor película de cortometraje a “Pepedrilo” (México, 2021), del director mexicano Víctor Cartas. Narra la historia de Pepedrilo y su peculiar conexión con la naturaleza, la que se materializa en el cuidado y protección de un santuario de cocodrilos, cuya estabilidad se pone en peligro día a día por la amenaza del hombre.

Finalmente se reconoció con una mención honrosa de mejor cinematografía en la categoría largos a “The Great Scallop’s Odyssey” (Francia, 2022) dirigida por Laurence Monroe, y en la categoría cortos a “Marzo el marero” (Chile, 2022) del director Pedro Larredonda.

Al Festival de Cine del Mar, realizado en el marco de Puerto de Ideas Biobío 2023, con el apoyo especial de BHP Foundation, postularon más de 2.000 documentales de diferentes países del mundo. Resultaron 17 filmes finalistas que participaron por el galardón en las categorías de Mejor Película y Mejor Película de cortometraje, las que fueron exhibidas al público en el Teatro Dante de Talcahuano, los días viernes 26 y sábado 26 de agosto.

Los directores de las películas ganadoras serán parte del jurado de la próxima edición del Festival de Cine del Mar.