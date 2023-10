El plan de sostenibilidad ecológica de los Juegos Panamericanos

Un plan de sostenibilidad ecológica poseen los Juegos Panamericanos, gracias a un trabajo conjunto entre el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y el Ministerio del Medioambiente.

Este plan de sostenibilidad se sostiene en dos grandes bases, las que son el eje principal de todas las iniciativas y proyectos que la componen: el primero de ellos es el objetivo de desarrollar un evento deportivo sostenible, y por otro lado, el estándar de reportabilidad que existirá en torno a Santiago 2023.

En ese sentido, el Comité Organizador y el ministerio tomaron como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de ONU, para llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del megaevento.

Carbono neutralidad

Los Juegos Santiago 2023 contarán con la distinción de ser el primer evento deportivo de esta magnitud en lograr la carbono neutralidad en Chile.

Junto a esto, el 80% de los residuos plásticos que se generen durante la realización de las competencias será reciclado, incluyendo también a todos los materiales utilizados para el ‘Look of the Games’.

Hay otros elementos importantes tales como el uso de buses eléctricos en la Villa de Atletas, la construcción de pistas ecuestres con sistemas de riego que permitan reducir el consumo de agua y el uso completo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.

En el caso de la economía circular, esto incluye alianzas con sponsors como Virutex, que realizará el reciclaje de plásticos blandos a cambio de canje de insumos para operaciones de limpieza; Cachantún, a través del reciclaje de las botellas plásticas, y Copec, dando soluciones de electromovilidad.

Autoridades

Durante la presentación del Plan, Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, valoró positivamente el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

“Esperamos que estos Juegos marquen una ruta no sólo a nivel nacional, sino que en todo el mundo, donde la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente sean algo muy importante. Así lograremos que este tipo de eventos le den a la comunidad mucho más que una competencia”, dijo.

Por su parte, la jefa de la cartera de Medioambiente, Maisa Rojas, complementó diciendo que “logramos hacer que esta fiesta del deporte también sea una fiesta para el medioambiente. De esta forma, los Juegos se harán cargo tanto de su huella de carbono como del cambio climático. Mediremos esta huella y vamos a compensar las emisiones que no se puedan reducir”.

El ministro Jaime Pizarro también compartió su satisfacción frente a la presentación de la estrategia de sostenibilidad, señalando que “el hecho de que este evento sea carbono neutral es una excelente noticia. Tenemos la posibilidad de que nuestros atletas y Para atletas, junto con toda la comunidad, puedan disfrutar de estos Juegos cuidando el medioambiente”.

Colbún

En este mismo sentido va una alianza con la empresa eléctrica Colbún.

Vuelos en avión, traslados terrestres y el uso de energía eléctrica son actividades, entre otras, que se realizarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, emanando gases de efecto invernadero que provocan fenómenos como el calentamiento global y se miden a través de la huella de carbono. En Santiago 2023 este cálculo llegará a cero.

A través de una alianza con la empresa eléctrica Colbún que utilizará dos mecanismos de compensación: la entrega de certificados de energía renovable (llamados I-Rec) con el objetivo de acreditar que el 100% de la energía eléctrica consumida durante el evento proviene de fuentes de energía renovables, y el uso de bonos de carbono emitidos también por centrales de energía renovable de Colbún, para neutralizar en un 100% las emisiones generadas en la competencia deportiva.

Para el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, el contar con el apoyo del deporte para llegar a la carbono neutralidad comprometida por Chile el año 2050 ante las Naciones Unidas es fundamental. “Este es el primer evento de esta escala en Chile que neutraliza la huella de carbono, uno de los primeros en Latinoamérica, y ojalá sea el estándar para todas las actividades deportivas que se realicen a futuro”, sostuvo.

“Para el planeta”

Mayne-Nicholls, subrayó la relevancia de incluir el cuidado medioambiental en los eventos deportivos.

“Llevo muchos años en esto, pero hace 10 o 15 años atrás eran temas que no existían y hoy no solo existen, sino que uno también los busca y hay empresas que están dispuestas a cooperar con este logro y eso le hace bien no solo a los Juegos, sino también al planeta y eso es lo buscamos”, apuntó.

Colbún es una empresa chilena con casi 40 años de trayectoria dedicada a la generación y comercialización de energía, e impulsa un programa de proyectos de energía renovable solar y eólica para sustentar su crecimiento, junto a iniciativas de hidrógeno verde y tratamiento de aguas.