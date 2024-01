Las últimas horas del profesor chileno asesinado en Madrid

Una serie de interrogantes dejó el asesinato de Sebastián Bello, profesor de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, que murió tras ser apuñalado el pasado viernes 22 de diciembre en un bar de Madrid, según un artículo publicado este sábado por el diario El País.

Bello, de 35 años, estaba realizando desde 2019 un doctorado en Londres y realizaba clases online en la casa de estudios porteña. Le faltaban sólo dos meses para terminar sus estudios.

El académico estaba de paso en Madrid junto a su novia española, con la que llevaba cuatro años. Al día siguiente, el sábado 23, tenían previsto viajar a Chile para pasar la Navidad con las familia de Bello. Sin embargo, ese viernes el profesor fue apuñalado por un hombre en un bar del barrio de Batán y falleció cuatro días después.

Según El País, la noche del ataque la pareja fue a cenar por el centro de la capital española. Cerca de las 21:00 horas, la mujer decidió marcharse al hotel, que estaba cerca del aeropuerto de Barajas. Media hora después, Bello le avisó a su novia que se estaba yendo al hotel también.

Sin embargo, por razones que se desconocen, el profesor no se dirigió a su alojamiento, ubicado al norte de Madrid, sino a un bar al sur de la ciudad. Y fue allí donde, mientras conversaba con unas personas, un hombre le apuñaló en el cuello.

Según un trabajador del bar, esa noche el chileno llegó al local y pidió permiso para cargar su celular, ya que se había quedado sin batería, y preguntó cómo llegar al aeropuerto. El local estaba lleno y Bello pidió algo para beber.

Según los testigos, el atacante es un vecino del barrio de 47 años, que había dicho que el día anterior se había quedado sin trabajo. Esa noche, tras el ataque, se sentó en la terraza, hasta que llegó la policía, que lo detuvo.

“Para la familia de Sebastián todavía hay demasiadas incógnitas. Su pareja no se explica cómo llegó a Batán, qué pasó en esa barra del bar cuando se encontraba con gente que no conocía, cómo un hombre sacó una navaja y lo apuñaló directo a matar. Un hombre que no dudó, ni corrió, sino que se quedó ahí plantado, esperando a las autoridades. Su cuerpo no presentaba golpes, menciona su padre, ni signos de forcejeo. Cómo es posible que un hombre de 35 años, que estaba de paso por la capital, que pensaba volar para ver a su familia al día siguiente para pasar juntos Nochebuena, acabó desangrado en un restaurante de barrio del sur de Madrid”, señala el diario.