Cómo la viruela se convirtió hace más de 4 décadas en la única enfermedad que se logró erradicar

La única enfermedad en humanos erradicada

El camino a la erradicación

Condiciones

“Son varias condiciones: una es que no haya casos asintomáticos, que no haya personas que no saben que están infectadas y transmitiendo el virus. Otra condición es que no sean casos crónicos, que no sea una infección que se extienda por toda la vida del paciente”, señaló el experto.