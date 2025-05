Kamala Harris: EE.UU. está al borde de una “crisis constitucional”

Tras mantener un bajo perfil después de su derrota electoral, la exvicepresidenta Kamala Harris reapareció el miércoles con un discurso en el que cuestionó al presidente de EE.UU., Donald Trump, y alertó que el país está al borde de una “crisis constitucional”

En una intervención desde una gala en su natal California, Harris aseguró que los “pesos y contrapesos” que sostienen a la democracia estadounidense han “empezado a ceder”.

“Cuando colapsan por completo —si el Congreso no cumple con su función, o si la Corte falla en hacer la suya, o incluso si ambos hacen su parte pero el presidente los desafía de todos modos— eso se llama una crisis constitucional”, sentenció Harris.

Kamala Harris: So look, some people are describing what’s been happening in recent months as absolute chaos. And of course I understand why. And it’s certainly true of those tariffs. Tariffs that, as I predicted, are clearly inviting a recession. pic.twitter.com/EmMPp7wG7G

— Acyn (@Acyn) May 1, 2025