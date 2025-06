Ministro Cordero sobre violencia en el fútbol: “No me queda claro si la ANFP es un actor político”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó su preocupación por la persistente violencia en los estadios de fútbol y criticó la postura de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por eludir su responsabilidad en la seguridad de los eventos deportivos.

En una entrevista publicada en La Tercera, el titular del ministerio creado hace dos meses, subrayó que los clubes deben asumir un rol protagónico en la prevención de incidentes y advirtió que el incumplimiento de la ley podría llevar a la suspensión de los partidos.

Cordero destacó que el fútbol, como evento masivo, “supone una preocupación, pero también como un efecto de seguridad, de dispersión de determinado tipo de sujetos que concurran regularmente a los estadios desde la pertenencia y desde los actos que ejecutan”, señaló.

En este contexto, aclaró que el rol del Ministerio es garantizar condiciones seguras, no promover el fútbol como negocio o actividad deportiva, responsabilidad que recae en la ANFP y los clubes, cuestionando la reacción del presidente de la ANFP, Pablo Milad, al emplazamiento del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

“Es cosa de mirar el comunicado de la ANFP esa noche. Teniendo la tragedia de por medio, se refiere al control biométrico y que además esta es otra manifestación más de los problemas de seguridad del país. Entonces a mí lo que no me queda claro es si la ANFP es una asociación que agrupa clubes deportivos o es un actor político más”, afirmó, criticando la postura de la ANFP.

Cordero fue tajante al advertir sobre las consecuencias de no acatar las normativas. “Si no cumplen la ley, yo lo he dicho en otro momento, yo no tengo ningún inconveniente de que el fútbol se interrumpa si no cumplen la ley”, aseguró.

El ministro se manifestó contrario a la idea de que los recursos públicos deban priorizar la seguridad del fútbol sobre otros eventos masivos, como conciertos o rodeos. “Si un fin de semana hay un clásico, un concierto de alta convocatoria y un evento como el rodeo en regiones muy próximas. Entonces, ¿el fútbol puede creer que tiene reservado para sí todo control desde el público?“, cuestionó el jefe de la cartera.

En el ámbito internacional, Cordero destacó un reciente acuerdo con Argentina para abordar la violencia de barristas. “La semana pasada, estuve en Buenos Aires en la reunión de ministros de seguridad del Mercosur. Y además tuve una extensa bilateral con la ministra Bullrich, donde fijamos la Comisión de Seguridad Binacional Chile-Argentina. Dentro de todos los temas, surgió la violencia en el fútbol, porque ningún país quiere exportar violencia, a través de los barristas”, relató.

Sobre los avances legislativos, el ministro respaldó el proyecto del Registro Nacional de Asistentes, en tramitación desde 2023. “El gobierno está muy comprometido en la gestión de ese proyecto. Yo creo que hay apoyo relativamente transversal. Ha estado en tramitación durante esta semana y además recoge un conjunto de aspectos que, de hecho, a propósito de esta última tragedia, revelan las debilidades de la regulación”, afirmó.

Cordero también reconoció los progresos en inteligencia policial, que han identificado estructuras criminales en algunas barras bravas. “Hoy en los piños de barras lo que tenemos son algunas organizaciones que funcionan bajo las estructuras de organizaciones criminales. Y que por lo tanto utilizan el estadio con un propósito, pero que además se proyectan a los barrios donde sus acciones se cometen”, señaló.