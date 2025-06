Muere Violeta Chamorro: la primera presidenta elegida de América y que derrotó a Ortega en Nicaragua

“Siempre he pensado que mi candidatura fue producto de las circunstancias, y que yo me entregué a ella para que Pedro y Nicaragua pudieran triunfar a través de mí”, escribió Violeta en su autobiografía.

“La única que manda soy yo”

Un mes más tarde, en una entrevista a ese mismo medio la presidenta respondía a las críticas: “Ya sé que dicen que soy completamente analfabeta, pero no me importa, por un oído me entra y por el otro me sale; yo mando en la UNO y nadie me dice lo que tengo que hacer… Aquí la única que manda soy yo, Violeta Barrios de Chamorro”.

Años antes había sido miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional, el gobierno de transición que se estableció tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979, pero en 1980 renunció porque sentía que “las esperanzas del pueblo nicaragüense habían sido traicionadas”.

Fueron varios los factores que se juntaron para que ganara la presidencia contra Ortega, dijo Mariano Fiallos, expresidente del Consejo Supremo Electoral, en el documental La transición: los años de doña Violeta.

“Entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. La intervención de Estados Unidos tal vez un factor muy importante, la escasez, la guerra…”.