“No quería irme”: Etcheberry se despide del SII con mea culpa y respaldo a sucesora

A horas de dejar oficialmente su cargo, el director saliente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se refirió este lunes por primera vez a su salida forzada tras la controversia por el pago incompleto de contribuciones durante al menos nueve años por una vivienda de su propiedad en la comuna de Paine.

En una conferencia de prensa en la sede del SII, Etcheberry afirmó: “No quería irme. Estaba muy contento trabajando acá. Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno, y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

Etcheberry, quien fue designado por el Presidente Gabriel Boric vía Alta Dirección Pública y permaneció un año al frente del organismo, defendió su actuación en el caso. Señaló que elaboró un expediente completo sobre la situación tributaria de su propiedad, el cual fue entregado al Ministerio de Hacienda para su revisión. “No hay nada irregular”, aseguró, aunque reconoció que sí hubo aspectos que pudo manejar de mejor forma.

El ingeniero dijo que “habría hecho las cosas con mayor velocidad” en el sentido de agilizar la regularización de las ampliaciones de la propiedad en cuestión. “Me despreocupé de estar apurando al servicio para que me actualizara luego el catastro. Es cierto que no me preocupé lo suficiente”, admitió.

“Carolina Saravia es la mejor persona para encabezar esta etapa”

Pese al episodio que marcó su salida, Etcheberry defendió la imagen del SII y los avances logrados durante su gestión. Aseguró que el servicio “tiene una mejor imagen después de las cosas que ha estado haciendo” y destacó logros como el fortalecimiento de la fiscalización al crimen organizado y la evasión, además de un catastro específico para controlar irregularidades en los denominados “malls chinos”.

“Estamos trabajando para transparentar todos los avalúos: de dónde sale, por qué, qué se usó”, comentó, aludiendo a una de las áreas más sensibles de la entidad en el último tiempo. También entregó un respaldo explícito a su sucesora, Carolina Saravia Morales, quien asumirá como directora subrogante a partir de este martes. “Saravia es la mejor persona para encabezar esta etapa. Espero que colaboren con ella como colaboraron conmigo”, expresó Etcheberry —quien durante la década de los 80 se desempeñó como gerente de Copec, Codina y Sodimac—.

Saravia, actual subdirectora de Fiscalización del SII, tomó la palabra y agradeció la confianza. Destacó los avances del último año y delineó los ejes de su gestión: “Tenemos que mantener esta fuerza fiscalizadora, el control sobre las planificaciones tributarias agresivas y la colaboración con los contribuyentes para facilitar el cumplimiento”. Además, subrayó que el combate al crimen organizado seguirá siendo una prioridad: “No tenemos que abandonar el control y colaboración respecto del crimen organizado”.

La salida de Etcheberry se concretó luego de que el Presidente Boric solicitara su renuncia el pasado viernes, hecho comunicado la noche de ese día, y decisión que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justificó este lunes afirmando que, aunque no hubo irregularidades, “sí había gestiones adicionales que se podían haber hecho y no se hicieron”. Marcel también remarcó que este episodio no representa una señal de debilidad del SII, sino una muestra del compromiso del Gobierno con una fiscalización tributaria firme.