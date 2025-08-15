Familia de gásfiter fallecido en La Moneda acusa a oposición de demorar comisión investigadora

A casi un año de la trágica muerte de Hugo Morales, gásfiter que falleció de un infarto en el Palacio de La Moneda tras trabajar 29 de sus últimas 48 horas de vida, su familia sigue esperando respuestas de las autoridades y exige mayor diligencia en conformación de comisión investigadora.

Mauricio Morales, hijo del trabajador, calificó de “impresentable” la demora en la instancia de investigación en el Congreso, prometida por parlamentarios como Diego Schalper (RN), y la falta de avances en el sumario administrativo que debía esclarecer las circunstancias del deceso.

“Si esto fuera de interés de verdad, para la opinión pública, para el Gobierno, para los diputados de oposición, tendría que haber estado aprobado desde el momento que se impulsó, pero no es el caso”, dijo Morales a El Mercurio.

La familia denuncia que, pese al compromiso del Palacio de entregar el sumario esta semana, no se ha cumplido, y la investigación parlamentaria no logra apoyo suficiente, faltando “incluso votos oposición”. “Yo lo entendería por pate de los partidos de gobierno, pero en la oposición, ahí me cuesta entender”, agregó.

Dada la lentitud del proceso, el hijo del trabajador aseguró que la comisión investigadora podría ser un bien espacio “para manifestar nuestro malestar frente a toda la investigación en procesos que han estado ocurriendo en torno a la investigación de la muerte de nuestro padre, pero también para tener claridad para la familia”.