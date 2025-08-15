Gendarmería confirma fuga de tres reos en Valparaíso: uno mató a un carabinero en 2022

Tres reos protagonizaron una espectacular fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso durante la madrugada de este viernes, utilizando un cable de acero y “con ayuda desde el exterior”, según informó Gendarmería.

Entre los prófugos destaca Juan Israel González Quezada, de 27 años, condenado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas, ocurrido el 10 de junio de 2022, tras una balacera en una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Los otros fugados son Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años, condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio, y Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, también sentenciado por robo con homicidio.

Según Gendarmería, la fuga ocurrió durante el horario de encierro, cuando los internos aprovecharon un momento de distracción en la vigilancia.

Personal de la prisión descubrió un cable de acero utilizado para escalar y luego descolgarse hacia el exterior a modo de “tirolesa”, escape que recuerda otra fuga de similares características ocurrida en la misma cárcel en 2021.

El fiscal de turno de Instrucción y flagrancia, Mauricio Díaz, aseguró que personal del complejo penitenciario de Valparaíso detectó, alrededor de las 2:30 de la madrugada, que habrían internos saltando el muro perimetral y dándose a la fuga, mediante “una cuerda que estaba adosada, desde el techo del módulo 105 hacia el exterior del complejo”, situación que fue avisada al centro de control de cámaras para activar las alarmas.

De inmediato, la Unidad de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó una serie de diligencias que estarían siendo desarrolladas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, entre ellas, la identificación de un vehículo ubicado en el exterior del complejo que fue incautado con el objeto de levantar evidencias.

Tras detectar el escape, Gendarmería activó de inmediato los protocolos de emergencia, realizando un censo de la población penal y coordinándose con el Ministerio Público y las policías para iniciar la búsqueda de los fugados.

La institución, que enfrenta un creciente escrutinio por incidentes recientes —como la liberación errónea de un imputado en Temuco—, anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.