“He decidido no ser candidato”: Francisco Chahuán da un paso al costado en próximas elecciones

En una sentida carta, el senador Francisco Chahuán (RN), ad portas de concluir su mandato en la cámara alta, decidió dar un paso al costado y anunció su decisión de no ser candidato al parlamento.

“He decidido no ser candidato. Como uno de los impulsores de la ley que limita la reelección, creo firmemente en la renovación política”, aseguró.

Asimismo, apuntó que “Chile necesita abrir paso a nuevos liderazgos que asuman con compromiso y altura de miras las tareas que el país exige”.

De este modo, tras veinte años en el Congreso Nacional, el senador Francisco Chahuán anunció que tampoco buscará un nuevo escaño en la Cámara de Diputados, a pesar de aparecer con posibilidades en varias encuestas.

Pese al anunciado retiro político, el parlamentario aseguró que esta no será su despedida de la vida pública, pues seguirá “sirviendo a Chile desde otros espacios”.