“Tremenda hazaña”: Harold Mayne-Nicholls alcanza firmas para candidatura presidencial independiente

A tres días del cierre del plazo para inscribir candidaturas, Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, anunció este viernes que logró reunir las 35.361 firmas requeridas por el Servicio Electoral (Servel) para postularse como candidato independiente a la Presidencia de Chile en las elecciones de noviembre.

Con este hito, el exdirector de la Corporación Santiago 2023, se suma a Marco Enríquez-Ominami como uno de los aspirantes sin afiliación partidaria que estarán en la papeleta.

A través de sus redes sociales, el periodista de 64 años, oriundo de Antofagasta, celebró el logro colectivo. “Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos alcanzado la meta. Nos dijeron que la política era un club cerrado, pero hoy, como un ciudadano más, damos este paso para representar a los moderados que queremos una mejor política, que ponga a las personas en el centro”, sostuvo.

Mayne-Nicholls destacó que esta “tremenda hazaña” es un esfuerzo colectivo y se comprometió a promover “acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad” en su campaña, bajo el lema “Juntos vamos a devolverle el alma a Chile”.

Con una trayectoria que incluye la presidencia de la ANFP (2007-2011), cargos en la FIFA (1993-2012), y un rol clave en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, Mayne-Nicholls se presenta como un candidato sin ataduras políticas ni vínculos con grandes grupos empresariales.

En una reciente entrevista con The Clinic, subrayó su posición en “el campo de los moderados” y su capacidad para actuar con independencia y tolerancia, destacando su experiencia en gestión deportiva y proyectos como la remodelación del Estadio Monumental con Colo Colo.

“Básicamente no tengo afiliación política. No tengo ni he pertenecido nunca a un movimiento político. Eso me hace no tener compromisos con nadie. Tampoco tengo relación directa con grandes grupos empresariales o qué se yo. Eso me permite actuar en total libertad”, comentó en la entrevista.