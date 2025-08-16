Fin de semana largo: Carabineros reporta 210 accidentes y 884 infracciones por exceso de velocidad

Carabineros reportó que durante este fin de semana largo, 272.093 vehículos salieron de la Región Metropolitana, entre el jueves 14 y viernes 15 de agosto, cifra un 6,5% menor que los 291.023 registrados en el mismo período de Semana Santa 2024. Sin embargo, las autoridades destacaron una preocupante alza del 9,1% en infracciones por exceso de velocidad, con 884 conductores sancionados.

El balance de siniestros viales, recogido por La Tercera, mostró una disminución significativa: se registraron 210 accidentes a nivel nacional, un 28,8% menos que los 295 del año pasado. Asimismo, las víctimas fatales se redujeron en un 58,3%, con 5 fallecidos frente a los 12 de 2024, aunque un trágico volcamiento de un camión en la Ruta 5 Norte dejó un conductor muerto. Los lesionados también bajaron un 23,1%, totalizando 143 casos, de los cuales 30 fueron graves.

En términos de fiscalización, Carabineros realizó 30.629 controles vehiculares, detectando 39 conductores en estado de ebriedad y 13 bajo la influencia del alcohol tras 6.380 exámenes. Además, 57 narcotests resultaron en 15 detenciones. Otros incumplimientos incluyeron 262 conductores sin cinturón de seguridad y 86 sin sistemas de retención infantil.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó el fin de semana como de “contingencia media”, con un flujo estimado de 420 mil vehículos, destacando las medidas implementadas para el retorno del domingo, como el peaje a $1.000, entre las 7:00 y las 13:00, y restricciones a camiones en la Ruta 68 y Ruta 5 Norte para evitar congestión.

“El tránsito ha sido normal, pero el foco está en el retorno masivo. Pedimos una conducción responsable”, señaló López.