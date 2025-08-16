Incautan más de 100 aparatos electrónicos de contrabando en Valparaíso con destino a Haití

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Aduanas en el puerto de Valparaíso permitió la incautación de 101 aparatos electrónicos usados, destinados a Haití, que eran transportados como contrabando.

El cargamento, declarado falsamente como menaje de hogar, incluía 81 teléfonos celulares, 12 notebooks y 8 tablets, algunos de los cuales fueron identificados como robados tras la verificación de sus códigos IMEI.

La operación se desarrolló tras una alerta de la Unidad de Análisis de Riesgo de Aduanas, que detectó irregularidades en un contenedor sospechoso. Al inspeccionarlo, las autoridades encontraron los dispositivos ocultos entre fardos de ropa y abarrotes.

La PDI informó que ya se trabaja en identificar a los propietarios de los celulares robados para devolverles sus pertenencias, mientras la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación de oficio por los delitos de contrabando y receptación, con el objetivo de determinar responsabilidades y desarticular posibles redes involucradas.