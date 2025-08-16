Plan candado en carreteras: Carabineros intensifica diligencias para encontrar a reos fugados

Carabineros intensificó este sábado el operativo para capturar a tres reos de alta peligrosidad que se fugaron la madrugada del viernes desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Los prófugos, identificados como Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; Juan Israel González Quezada, sentenciado por el asesinato del cabo de Carabineros David Florido en 2022; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, con antecedentes por tráfico de drogas y robo con homicidio, mantienen en alerta a las autoridades.

El mayor de Carabineros, Javier Oportus, detalló que se ha implementado un plan candado en las rutas aledañas, reforzando los controles vehiculares en la región, especialmente durante el fin de semana largo buscando intensificar las fiscalizaciones.

Un equipo especializado del OS9, proveniente de Santiago, colabora con Fiscalía y Gendarmería en las pericias realizadas al vehículo Hyundai, con encargo por robo, encontrado cerca de la cárcel.

“Este vehículo es el foco de la investigación, y está siendo periciado por nuestro equipo especializado”, señaló Oportus, sin revelar más detalles para no comprometer las indagaciones.

El funcionario destacó el trabajo interinstitucional para recapturar a los fugitivos, con un despliegue de efectivos de Fiscalía, Carabineros y Gendarmería. “La investigación está llevándose a cabo por los equipos investigativos y sí le podemos decir a la comunidad que estamos trabajando con todos nuestros esfuerzos por atrapar a estos sujetos”, puntualizó.