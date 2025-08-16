“Verdes, Regionalistas y Humanos”: FRVS y Acción Humanista sellan pacto electoral

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Acción Humanista inscribieron este sábado ante el Servicio Electoral (Servel) su pacto electoral “Verdes, Regionalistas y Humanos”, optando por competir con una lista propia en lugar de sumarse al pacto oficialista “Unidad por Chile”.

La alianza presentará más de 140 candidaturas a nivel nacional, destacando la postulación del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y suma a movimientos como Transformar y Archipiélago Soberano.

Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, subrayó que la decisión es “estratégica y política” para posicionar una agenda centrada en la descentralización, la sostenibilidad y una economía a escala humana, temas que consideran ausentes del debate público. “Creemos que tienen que estar en esta pelea electoral y además colaborar con la candidatura de Jeannette Jara”, apuntó.

“Sabemos que es una decisión arriesgada, pero nuestros partidos no nacieron para morir arrodillados. Estamos aquí y vamos a pelear en todos nuestras instancias electorales”, afirmó Torrealba.

Respecto a los motivos que impidieron alcanzar un acuerdo con los demás colectivos políticos del oficialismo, la dirigente señaló que no era un asunto de intenciones o disposición, sino que existían miradas distintas sobre la estrategia electoral relacionada a los procesos de transformación.

“Nosotros, además, somos partidos que tienen agendas muy nítidas y que no pueden estar ausentes de la discusión pública. Entonces, además de la cuestión puramente electoral, hay un tema político de una necesidad de posicionar los temas“, aseguró.

Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, celebró la formación de una lista que busca llevar al Congreso “hombres y mujeres que construyan un Chile verde, regionalista y humanista”.

Un lugar donde, aseguró Hirsch, “las regiones tengan el espacio que requieren y que han estado buscando. Esta es una lista que nace para llevar al Congreso hombres y mujeres que puedan ayudar a construir un Chile mejor”.