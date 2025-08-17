Publicidad
Elecciones en Bolivia: Reportan explosión cerca de local de votación de candidato presidencial

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Una explosión remeció este domingo el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, cerca de un local de votación donde sufragará Andrónico Rodríguez, candidato presidencial y presidente del Senado.

Una explosión sacudió esta mañana el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba, Bolivia, en las cercanías de un local de votación donde está programado que vote el candidato presidencial por Alianza Popular y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El incidente, reportado durante las elecciones presidenciales de este domingo, no dejó heridos, según confirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, informó que personal policial y peritos se desplazaron al lugar para investigar las causas y el tipo de artefacto utilizado, así como para identificar a los responsables.

La explosión ocurrió poco antes de las 10:30, generando preocupación en el contexto electoral. Hasta el momento, el equipo de Rodríguez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el horario de su votación ni las medidas de seguridad adicionales que adoptará.

Las autoridades han intensificado los controles en la zona para garantizar la seguridad del proceso electoral, mientras se espera mayor claridad sobre el incidente que, por ahora, no ha alterado el desarrollo de los comicios en el país.

