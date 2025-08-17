Encomienda con 11 kilos de marihuana: detienen a tres militares y un civil en Puerto Aysén

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Occidente y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI culminó este sábado con la detención de tres cabos activos del Regimiento Nº8 Chiloé del Ejército de Chile y un civil en Puerto Aysén, tras interceptar una encomienda con más de 11 kilos de marihuana.

La operación, dirigida por el fiscal de Pudahuel Daniel Contreras, se desarrolló mediante una entrega vigilada en un local de Chilexpress, donde Diógenes Mendoza Briones, el civil detenido, retiró el cargamento acompañado por tres cabos del Ejército.

Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, los uniformados afirmaron que solo acompañaban a su amigo y desconocían el contenido de la encomienda. Sin embargo, la PDI confirmó que se trataba de droga, lo que derivó en la detención de los cuatro involucrados.

Los tres militares y el civil que retiró la encomienda serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por tráfico de drogas, en el marco de la Ley 20.000. Además, se realizaron allanamientos en las habitaciones del regimiento donde prestaban servicio los militares.

Ejército y Defensa

La IV División del Ejército condenó los hechos en un comunicado, rechazando “toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales, reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

Durante la noche de este sábado, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, también se refirió a la detención de tres militares del Ejército en Puerto Aysén, catalogó como “completamente inaceptable” el caso y aseguró que el Ejército “colaborará activamente con la justicia”.

“Situaciones como estas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y trabajando también en un aumento de las sanciones”, concluyó.