Romería al Cementerio General: revisa desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

A través de sus redes sociales, Carabineros informó sobre los desvíos de tránsito que se implementarán este domingo en Santiago, con motivo de la tradicional romería que se realiza cada año hacia el Cementerio General en recuerdo de las víctimas de la dictadura militar.

La actividad implica cortes de calle entre las 09:00 y las 15:00 horas.

El recorrido de la marcha comenzará en Plaza Los Héroes, para continuar por Morandé, Agustinas, San Antonio, hasta avenida Recoleta.

Respecto a los desvíos norte a sur, los buses dejarán Recoleta a la altura de Dorsal hacia Fermín Vivaceta y luego Avenida Santa María. Por su parte, los autos serán desviados por Avenida México, Santa Laura, Independencia, Domingo Santa María y Fermín Vivaceta hasta Santa María.

De sur a norte, tanto transporte público y autos que circulen por Bellavista deberán tomar Loreto, Avenida Perú, El Salto y luego empalmar con Recoleta a la altura de Einstein.

De oriente a poniente, los autos, deberán circular por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara hasta Alameda. Mientras que los buses serán desviados desde Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para retomar Alameda.

De poniente a oriente, el recorrido de los vehículos particulares será por Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, Avenida Matta y Santa Rosa hasta Diagonal Paraguay. La locomoción colectiva desde la Alameda deberá tomar Avenida España, hacia Blanco Encalada, Tupper y Avenida Matta.