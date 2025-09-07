Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner en el US Open y retorna al número uno del mundo

Luego de dos horas y 42 minutos, Carlos Alcaraz se convirtió en el campeón del US Open 2025. El tenista español derrotó en cuatro sets al italiano Jannik Sinner, en una esperada final con los mejores exponentes del tenis mundial.

El hispano se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, quedándose con el trofeo en Flushing Meadows por segunda ocasión.

Triunfo que lo posicionó nuevamente como el número uno del ranking ATP, y que además lo hizo merecedor de un premio de 5 millones de dólares. El mayor jamás entregado en un ‘Grand Slam’, mientras que Sinner obtuvo 2,5 millones por haber llegado a la final.

En el tercer parcial del partido, Alcaraz llegó a estar 5-0 arriba, demostrando una clara superioridad de nivel en la jornada. Finalmente, el español volvió a quebrar en el cuarto set, derrotando al italiano, quien lo había vencido en la final de Wimbledon en julio pasado.

A sus 22 años, Carlos Alcaraz es el jugador activo con más Grand Slams después de Novak Djokovic, 2 US Open, 2 Wimbledon y 2 Roland Garros.