Luis Eduardo Escobar descartó impulsar una reforma tributaria en eventual gobierno de Jara

Este domingo, el coordinador económico de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, reiteró que en una eventual administración de la abanderada oficialista no habrá espacio para una reforma tributaria.

En conversación con el programa Estado Nacional, el economista reiteró que el actual programa de Jara continúa en proceso de construcción y que “no tiene nada que ver” con el que fue planteado en la etapa de primarias.

“Esta coalición de nueve partidos tiene un programa que es distinto al que había cuando ella era candidata del Partido Comunista dentro de una primaria que era cerrada”, dijo.

Respecto a los lineamientos en materia económica, Escobar agregó que el “sistema tributario lo hemos tratado de reformar todos los gobiernos en los últimos tres periodos, y el resultado es que no ha sido posible llegar a un acuerdo razonable, y tampoco ha aumentado la recaudación tributaria. Entonces, no va a haber reforma tributaria si nosotros llegamos al gobierno”.

En relación a la posibilidad de llegar a un sueldo de 750 mil pesos, aclaró que lo correcto es hablar de ingresos y no de salario vital. “Y la diferencia puede sonar como palabrería, pero no es palabrería”, indicó.

“Nosotros creemos que si logramos llegar a un acuerdo como el que estamos planteando con el sector privado para que inviertan más y la economía crezca más, creemos que es factible”, aclaró.

Asimismo, el jefe económico de Jara señaló que dentro de las propuestas de la carta oficialista no está la reducción del gasto público y apunta a la reasignación de recursos, a diferencia de lo que proponen los candidatos de oposición.