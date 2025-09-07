Rusia escala sus ataques con un récord de drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev

Rusia escaló este domingo la guerra en Ucrania con un nuevo récord de drones lanzados contra varias regiones y ciudades el país, incluida la capital, donde fallecieron al menos dos personas, entre ellas un recién nacido. Los ataques impactaron por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, en lo que Kiev ve como una nueva demostración de que Moscú no tiene ninguna intención negociar la paz.

El ataque nocturno es el más grave desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, no por las consecuencias en vidas humanas y daños, sino por el número sin precedentes de drones lanzados sobre Ucrania en 1.292 días de conflicto armado. Y por el hecho de que, por primera vez, un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental como la sede del Gabinete de Ministros.

El ataque alcanza la principal sede gubernamental

Según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en particular el techo y los pisos superiores de la sede del Gobierno quedaron afectados por el bombardeo ruso nocturno.

En fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) se podía ver un incendio en las dos últimas plantas y salir humo de las ventanas rotas.

“Por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada”, escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en la red social X.

De momento se desconoce si el edificio fue atacado deliberadamente o si resultó dañado por fragmentos de drones o misiles derribados por las defensas antiaéreas ucranianas, pero fuentes anónimas citadas por el diario ‘Ukrainska Pravda’ hablan de un bombardeo directo planificado.

Nuevo récord de drones

Según las Fuerza Aéreas ucranianas, Rusia lanzó en su ataque combinado 810 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diverso tipo desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de 741 que se registró el pasado 9 de julio, además de 9 misiles de crucero y 4 balísticos.

En lo que va de mes, Rusia ha lanzado así más de 2.100 drones y más de 60 misiles contra Ucrania.

El principal objetivo del ataque fue la capital, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).