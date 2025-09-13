Cancillería confirma llegada a Chile de 68 palestinos evacuados de Gaza

Cancillería comunicó esta mañana que un grupo de 68 personas palestinas, incluyendo 36 niños, niñas y adolescentes, llegó a Chile tras ser evacuado de la Franja de Gaza debido a la severa crisis humanitaria y de seguridad que afecta la región.

A través de un comunicado publicado este sábado, el organismo encargado de las relaciones internacionales aseguró que se trataban de personas que mantienen un vínculo estrecho con Chile y fueron acogidas en el marco del compromiso del país con el derecho internacional humanitario.

La operación de evacuación comenzó el 10 de septiembre, a través de un traslado terrestre seguido de un viaje aéreo, coordinado por el Gobierno chileno en colaboración con organizaciones internacionales.

Durante el viaje, el grupo contó con el apoyo de personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al llegar al país, se realizaron los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección estatal, cumpliendo con las obligaciones internacionales y legales de Chile.

La Cancillería enfatizó que, por respeto al derecho a la privacidad de las familias, no se divulgarán detalles adicionales sobre su estadía.