Servicios de Impuestos Internos a la “caza” de Lavín León por declaraciones “maliciosamente falsas”

Ad portas de la discusión que determinará su eventual desafuero el próximo 16 de septiembre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acusándolo de emitir 34 facturas falsas y subdeclarar ingresos entre 2017 y 2022.

La acción judicial imputa al parlamentario de haber realizado “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”, involucrando a las empresas Imprenta MMG S.A., Gráfica Total Print SpA y Modo74 SpA.

Según la investigación del SII, las facturas fraudulentas fueron utilizadas para justificar gastos de campaña y rendiciones parlamentarias, incluyendo ítems como “cuentas públicas” y “tarjetas de presentación” que encubrían deudas de campañas o servicios no prestados. Algunas de estas facturas fueron reembolsadas con fondos públicos a través del Congreso o presentadas al Servel.

En el caso de Modo74 SpA, se emitieron seis facturas que posteriormente fueron anuladas mediante notas de crédito tras obtener pagos.

El SII también acusa a Lavín León de omitir ingresos en sus declaraciones tributarias anuales, al “subdeclarar los ingresos percibidos desde la cámara de diputados, correspondiente a la rendición de facturas falsas emitidas por las sociedades Imprenta MMG S.A. y Totalprint SpA, facilitadas por su representante Legal, Juan Silva Morales”, apunta el documento.

El abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, calificó la querella como una maniobra del Ministerio Público para presionar al Servicio de Impuestos Internos antes de la audiencia de desafuero, “con el afán de generar una sensación de gravedad de los hechos artificial y con ellos obtener una solicitud de desafuero que no se encuentra justificada en los hechos ni en el derecho”.