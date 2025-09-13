Viuda de activista Charlie Kirk tras asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles durante un debate en la Universidad de Utah Valley, se pronunció por primera vez en un emotivo mensaje transmitido a través del canal de streaming de Turning Point USA, la organización fundada por su esposo.

Desde el escritorio donde Charlie realizaba sus transmisiones, Erika, ex Miss Arizona y empresaria, aseguró que el movimiento conservador de su esposo no se detendrá, advirtiendo que quienes asesinaron a su esposo “no tienen idea del fuego que han encendido”.

“Si pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que han desatado en este país y el mundo. El llanto de esta viuda resonará como un grito de guerra”, afirmó. “Mataron a Charlie porque predicaba patriotismo, fe y el amor misericordioso de Dios”, añadió, visiblemente conmocionada, frente a la silla vacía de su esposo.

Charlie Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en su gira America Comeback Tour, destinada a promover ideas conservadoras entre jóvenes.

Erika agradeció el apoyo de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y de millones de seguidores en Estados Unidos y el mundo, destacando la “increíble amistad” entre su esposo y el mandatario. “Señor presidente, mi esposo lo amaba, y sabía que usted también lo amaba”, expresó.

La viuda, madre de dos hijos junto a Charlie desde su matrimonio en 2021, prometió que la misión de su esposo continuará. “Nunca nos rendiremos. En un mundo de caos e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva”, sostuvo.

Erika resaltó la capacidad de Charlie para rodearse de personas resilientes, asegurando que su legado perdurará a través de Turning Point USA y otras iniciativas conservadoras. Aunque el presidente Trump ha manifestado su intención de asistir al funeral en Arizona, aún no se han confirmado detalles sobre la ceremonia.

Las autoridades, mientras, siguen investigando el crimen. Ayer detuvieron a Tyler Robinson, un joven de 22 años residente de Utah, principal sospechoso de asesinar al líder conservador.